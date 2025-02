Melissa Gate lanzó dardo a Yina Calderón y sus vestidos en ‘La Casa de los Famosos’

El día 32 de convivencia dentro de ‘La Casa de los Famosos’ dio inicio a una nueva dinámica del juego de etiquetas, con las que la tensión se apoderó otra vez de los participantes del reality de RCN, específicamente en el caso de Melissa Gate y Yina Calderón.

La actividad se llevó a cabo desde la terraza de ‘La Casa de los Famosos’ y cada uno de los participantes tendría que recoger una etiqueta que iniciaba con “yo nunca” y que terminaba en diversas frases que tenían que completar con un nombre y ponerla sobre la fotografía de sus compañeros.

“Envidiosas, nadaqueverientas. ¡Vamos a ver! Uy, yo nunca me vestiría como Yina Calderón. Me parece la persona más mal vestida de la casa, entonces jamás, ni aunque me paguen, me vestiría como tú, querida. ¡Y soporta!”, dijo Melissa Gate.

“No tienes el dinero para hacerlo, gracias. No tienes el dinero para hacerlo”, respondió Yina Calderón a lo que Melissa Gate indicó que “Prefiero no tenerlo, la clase y el estilo no tiene nada que ver con el dinero, querida. ¡Soporta!”.

Es de recordar que Melissa Gate se ha referido en diversas oportunidades a los vestidos de Yina Calderón cada vez que hay una nominación o posicionamiento, pues la DJ aparece ataviada en diversos diseños llamativos que desatan opiniones divididas.

En uno de los más recientes lo hizo con un blazer con hombreras de altura en forma de conos en tono blanco y negro, mientras que las piernas estaban ligeramente tapadas con plumaje rojo.

Yina Calderón desde 'La Casa de los Famosos' Foto: redes sociales

“El momento más esperado de la noche. Hoy, cuando me iba a vestir, una de mis compañeras me hizo ush, ahora te lo devuelvo querida: ush. ¡Terrible tu vestido! Y cuidado te mueves muy duro que de pronto me chuzas un ojo con una de tus mangas, querida. Eres como un domingo en la escuela sin clase, sin estilo, sin glamour. ¡Ah! Querida, se te olvidó ponerte pantalón, pensé que el circo era ayer, no hoy”, dijo Melissa Gate.

En esa oportunidad Yina Calderón pidió disculpas a la comunidad LGBT en nombre de Melissa Gata, ya que aseguró que son quienes hacen sus vestidos, pero algunos representantes se pronunciaron al respecto y se deslindaron de ello.