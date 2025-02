La Toxi Costeña le dijo sus verdades en la cara a Peluche sobre sus intenciones en ‘La Casa de los Famosos’

El día 32 de convivencia dentro de ‘La Casa de los Famosos’ dio inicio a una nueva dinámica del juego de etiquetas, con las que la tensión se apoderó otra vez de los participantes del reality de RCN, específicamente en el caso de La Toxi Costeña y Mateo Peluche Varela.

La actividad se llevó a cabo desde la terraza de ‘La Casa de los Famosos’ y cada uno de los participantes tendría que recoger una etiqueta que iniciaba con “yo nunca” y que terminaba en diversas frases que tenían que completar con un nombre y ponerla sobre la fotografía de sus compañeros.

“Yo nunca me disculparía con… Peluche. Me defendí de un ataque porque en realidad querías hacerme ver mal. Entonces yo no defendería nunca a una persona que acá se hace ver como el noble, el tiernecito, el lindo, y afuera le escribió a cuanta mujer pudo para ofrecerle tener una relación acá adentro de modo efímero para que se borrara y no hubiera prueba porque a él le parece que tener una relación dentro del reality le da, pues aparte de competir, como deportista es lo único que te queda, utilizar a una mujer para durar mucho más tiempo acá adentro”, dijo La Toxi Costeña.

Mateo 'Peluche' Varela y Norma Nivia en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Es de recordar que Karina García reveló tiempo atrás que antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ sostuvo un encuentro con Mateo y que este le hizo la propuesta. Sin embargo, esto nunca se dio, pues pese a que también le gustaba Mateo ella empezó un romance con Marlon Solórzano.

“Yo no tengo miedo a irme, Peluche. Pero tú vives con el miedo y yo nunca he dicho que tú no quieras a Norma, a mí me parece que a ti te gusta y lo disfrutas, pero ya venías con esa intención. Y te lo digo en la cara, no te tiro indirectas, y sí soy ponzoñosa, venenosa, y lo que te dé la gana”, agregó La Toxi Costeña.

El pasado domingo durante la gala de eliminación Mateo se posicionó al lado de La Toxi Costeña y esta como respuesta le recordó lo sucedido con Karina García lo que puso a Norma Nivia a dudar por un buen rato.