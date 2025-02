Miembros de la comunidad LGBT se pronuncian por lo que dijo Yina Calderón de su vestido

Durante la gala 29 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, se vivió no solo la eliminación de La Jesuu sino el posicionamiento el cual nuevamente enfrentó a los participantes como el caso de Yina Calderón y Melissa Gate.

Como es costumbre ambas se llenan de diversos comentarios que se refieren a sus comportamientos y a los outfits que sacan que nuevamente llamaron la atención de los televidentes de reality de RCN.

Posicionamiento de Melissa Gate ante Yina Calderón

“El momento más esperado de la noche. Hoy, cuando me iba a vestir, una de mis compañeras me hizo ush, ahora te lo devuelvo querida: ush. ¡Terrible tu vestido! Y cuidado te mueves muy duro que de pronto me chuzas un ojo con una de tus mangas, querida. Eres como un domingo en la escuela sin clase, sin estilo, sin glamour”, dijo Melissa Gate.

Seguidamente le indicó que se quedó esperando que cumpliera la amenaza del posicionamiento anterior en el que le dijo que le haría la vida de cuadritos, pero que tal cosa no ocurrió y nuevamente se refirió a su vestuario. “¡Ah! Querida, se te olvidó ponerte pantalón, pensé que el circo era ayer, no hoy”, agregó Melissa Gate.

La respuesta de Yina Calderón llegó de inmediato y dentro de sus palabras dijo que “quiero pedirle una disculpa en nombre de esta persona a la comunidad LGBTI que son los que hacen mis trajes, de verdad que son divinos, no se sientan avergonzados por las palabras de este personaje”.

Tras esto varios televidentes que aseguran ser miembros de la comunidad LGBTI se pronunciaron en las redes sociales deslindándose del comentario de Yina Calderón, pues indicaron que ellos no diseñarían un traje similar.