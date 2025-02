La Jesuu envió dura advertencia a Yaya Muñoz de ‘La Casa de los Famosos’

El capítulo 29 de la gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ trajo la salida de Valentina Ruiz, más conocida como La Jesuu, quien no logró conseguir el apoyo en las votaciones y quedó de última.

La primera en regresar fue La Rusa con 27.35 % de los votos, la segunda en entrar fue la DJ Yina Calderón con el 17.31 %. Por su parte, Karina García fue la tercera en volver con 14.07 %, mientras que Yaya Muñoz con 13.24 %.

La Jesuu en 'La Casa de los Famosos Colombia'

Las últimas votaciones dejaron en el quinto lugar a La Toxi Costeña con 12.49 %, siguió el sexto lugar para La Abuela con 9.7 %, pese a que manifestó sus intenciones de abandonar el reality de RCN y La Jesuu con 6.36 %.

La salida de La Jesuu derivó en una ola de reacciones en las rede sociales, pues algunos esperaban que la eliminada fuera La Abuela o Yaya Muñoz, sin embargo, tras los resultados no fue así.

Ahora, la creadora de contenido concedió una entrevista en la que le mostraron parte de los acontecimientos durante su estadía en el reality de RCN y entre ellos, algunas de las cosas que Yaya Muñoz hizo y habló en ‘La Casa de los Famosos’.

Entre ellas, fue la de casi rogarle a Coco que aplicara en ella su poder salvación y le prometió hacer una infinidad de cosas para que esto sucediera, pero el actor decidió irse por Alerta.

Una de las actitudes que vio La Jesuu en Yaya fue cuando Emiro Navarro, quien aseguró les echaba comida de más, le pidió a Yaya que le guardara el almuerzo, pero ni lo determinó, lo que desencadenó dudas en ella.

“No te estreses que acá es que nos vamos a unir nosotras. Deja más esa payasa y que buscar a Coco. Y con Karina ‘no, mi Kari’ Uy no ¡Dios mío! ¡Señor! Y yo tenía la intuición, sino que yo decía ‘más bien me voy a relajar, porque también puedo quedar como la que le quiere quitar como el puesto a Yaya’ o ‘no’. Ella no produce absolutamente nada, que una mujer correcta desee”, dijo La Jesuu.

Entre tanto, Ana Karina Soto le pidió aprovechar las cámaras para enviarle un mensaje directo a Yaya Muñoz para encender más la polémica que se producirá en horas de la noche cuando, tal y como se acostumbra cada lunes luego de la gala de eliminación, el más reciente eliminado tenga un espacio para darle unas palabras a sus compañeros.

“Esta noche te vas a dar cuenta de lo que pienso de ti querida ¡Te vas a dar cuenta! Y que tristeza no haber sabido esto allá, porque me hubiese encantado. Es más, ganoso hasta un reingreso”, indicó La Jesuu.