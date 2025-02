Emiro confrontó a Yaya tras lo que reveló La Jesuu en ‘La Casa de los Famosos’

La gala 30 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ causó revuelo luego que Valentina Ruíz, más conocida como La Jesuu, tuvo la oportunidad de enviar unas palabras a sus compañeros tras su eliminación del reality de RCN el pasado domingo 24 de febrero.

La Jesuu llegó más activa que nunca y más que directa en sus palabras, pues fustigó el comportamiento de Yaya Muñoz, quien ha estado más que cercana al creador de contenido Emiro Navarro.

“Yaya, no sé si te acuerdas la vez que estábamos en el cuarto de maquillaje que te dije que eras una amiga incondicional, firme, leal con tu equipo, al día de hoy, con el panorama muchísimo más claro, te digo que me retracto de lo antes mencionada, ya que eres una de las más falsas, hipócrita, cizañera, visajosa, eres fingidora y peligrosa ¿A qué nivel? Digamos que ni el mismo Coco se hubiese atrevido a tanto”, le dijo La Jesuu.

En el caso de Emiro Navarro le recordó el mensaje que le gritó su mejor amiga afuera de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ y que por favor juegue solo ya que “uno piensa que los enemigos están a miles de distancia y muchas veces están respirándonos al lado de la nuca”.

Emiro Navarro empezó a dudar

Emiro entró a la barbería a sostener una conversación con La Liendra y Melissa Gate en la que manifestó su postura ante la reacción de Yaya Muñoz, pues indicó que ella le dijo “el que se quiera alejar de mí, que se aleje”.

Precisó que lo correcto era acercarse a él y no hacer el comentario delante de todos. Ante esto Melissa Gate le indicó lo que es acercarse a personas por no sentirse solos en el reality, y que él es mucho más que eso, tal y como se lo advirtieron.

Yaya confronta a Emiro Navarro

Tras los acontecimientos que dejaron más preguntas que respuestas y momentos en los que la tensión y confusión fueron los protagonistas Yaya Muñoz se acercó a Emiro Navarro y no dudó en cuestionarle sobre lo sucedido.

“Si tú estás siendo desleal, si tú estás siendo hipócrita, si tú estás siendo todo eso que dicen, Colombia se está dando cuenta, yo no tengo que hacer nada, porque yo no soy jefe, no decido si sí o si no”, dijo Emiro Navarro.

En medio de las palabras del creador de contenido llegó la respuesta de la presentadora, pues en ella incluyó de manera indirecta a La Jesuu. “¿Tú crees que si yo fuera desleal yo no me hubiese ido, Emiro? No fui yo la que me fui”, dijo Yaya Muñoz.

Agregó que está tranquila, pero que eso no le quita el dolor que le dejaron las palabras de La Jesuu, y que lo que menos quiere es alejarse de él. Por su parte, Emiro le reiteró que si de verdad está haciendo las cosas bien se quedará en la competencia.