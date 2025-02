Él es el apuesto hijo de Coco de ‘La Casa de los Famosos’ que se roba todas las miradas

Gonzalo Escobar, más conocido como Coco, es uno de los famosos que hace parte de ‘La Casa de los Famosos’ quien llamo su atención por los problemas dentro de la casa con el llamado “team brujas” y sobre todo por sus roces con Karina García. El actor nacido en Pereira, actualmente tiene 54 años y duro un gran tiempo viviendo fuera del país, para después de 20 años regresar y aparecer en la recordada novela ‘La Ley del Corazón’ y este 2025 llegar a la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

Escobar hizo pare de Oki Doki una serie de televisión musical colombiana que se emitió entre 1992 y 1997. La serie fue protagonizada por un grupo de jóvenes que vivían en una casa llamada “Oki Doki” y que se dedicaban a la música. La serie fue muy popular en Colombia y en otros países de Latinoamérica, y fue conocida por sus canciones pegadizas y por sus personajes divertidos y entrañables. El personaje que interpretó fue a Coco del que nace su apodo y con el que en su momento fue bastante famoso y tildado como “picado“, al respecto en una entrevista indicó “El bullying acá en Colombia fue impresionante conmigo. A mi me sacaban de las fiestas. Entraba por una puerta y me sacaban por otra en las discotecas. Me odiaban mucho los pelados”. Para el año 1999 se iría del todo a Estados Unidos y allí tendría a su hijo Gonzalo Escobar Jr.

¿Quién es el hijo de Coco de ‘La Casa de los Famosos’?

Gonzalo Jr es el hijo de Coco, quien nació en Estados Unidos en el año 2002 y que actualmente tiene 23 años, el joven nació de la unión del actor con Julia, una mujere de Argentina quien junto a su hijo residen en Estados Unidos. A pesar de la distancia, “Coco” siempre ha estado presente en la vida de su hijo. Sin embargo, su relación no ha sido muy cercana, ya que Gonzalo Jr. creció principalmente con su madre en Miami, donde completó sus estudios secundarios e hizo su propia vida.

Todo indica que Gonzalo Jr es un apasionado del deporte y mantiene una excelente condición física. También en su Instagram se puede ver que disfruta viajar y ya ha visitado varios países, como Italia y China.