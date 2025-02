Amparo Grisales de ‘Yo Me Llamo’ le reprochó a ‘Pitbull’ su jadeo y capacidad pulmonar

Yo Me Llamo

La décima temporada de ‘Yo Me Llamo’ ya va por el capítulo 34 y en la noche de este lunes 24 de febrero los jurados no la tuvieron nada fácil para dar sus veredictos a los dobles, mismo que llegaron con una gran similitud a los artistas originales. Dentro de las pocas críticas que se escucharon en el ‘Templo de la Imitación’, destaca el ‘palo’ que Amparo Grisales le dio a ‘Pitbull’.

PUBLICIDAD

‘Bailando por el mundo’, fue la canción que escogió este doble para cautivar a los calificadores y a la audiencia, algo que le estaba saliendo a la perfección hasta que ‘La Diva de Colombia’ dio su veredicto; aunque el primero en dar su opinión sobre lo visto en el escenario fue Rey Ruiz, mismo que expresó: “A mí me compró. Tú tienes el personaje, y no sé qué pasa, pero todos se están pareciendo al original. Estás haciendo el papel de tres, porque en la forma que lo haces compartes a los tres artistas”.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Este es el proyecto de César Escola fuera de ‘Yo me llamo’; cuentan con destacados servicios

Tras las palabras del cubano, el argentino Escola le sumó elogios a la puesta en escena de este imitador. “A mí me gusta porque tu presentación está estudiada, todos los pasos es porque lo has practicado y lo has diseñado. En el tema del aire tienes que apretar más para tener más energía; hoy fue un show muy bueno”, afirmó César.

La última en hablar fue la caldense, misma que entre el furor hizo un alto en el camino para sugerirle al participante mejorar en su respiración. “Tú siempre traes un show maravilloso, tienes al personaje muy bien planteado. El acento lo trajiste, pero esta vez te sentí con falta de aire, al final estabas ‘agotadito’. Para que lo tengas en cuenta”, manifestó la actriz de 68 de años.