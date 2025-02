Valentina Taguado reveló qué ha sido lo más incómodo que ha tenido que pasar por ser una figura pública

El nombre de Valentina Taguado cada vez se hace más conocido en el mundo del entretenimiento, esto debido a los múltiples proyectos que ha venido haciendo, desde su llegada a Los40 se ha vuelto la favorita de muchos en ‘Impresentables’, el programa radial juvenil que es todo un fenómeno en redes sociales por su forma fresca de hacer entrevistas y por el humor que manejan los integrantes, entre ellos Valentina, Pipe Flórez y Roberto Cardona. Este formato le dio un cambio grande y fresco a la radio, que se ha tenido que adaptar al ámbito digital y que ha logrado hacer que gente mucho más joven conozca varios programas radiales y se deje cautivar por un medio tradicional de forma digital y llamativa.

Ahora Valentina regresa a la televisión con la nueva temporada de MarterChef Celebrity, donde probara sus habilidades culinarias junto a otros famosos de la farándula colombiana. Esta no sería la primera vez que la influencer hace parte de un reality, pues anteriormente estuvo en ‘Survaivor, La Isla de los Famosos’, exactamente en el año 2023. Por otro lado, Taguado resaltó que llegó a ella la propuesta de hace parte de ‘La Casa de los Famosos’, pero que ella la rechazó porque no era el tipo de reality en el que le gustaría participar, pero cuando llegó MasterChef no dudó en darle el sí a la propuesta. Por esa razón es que ha estado ausente del programa matutino.

Este domingo la locutora abrió el espacio en su Instagram para responder las preguntas de sus seguidores, una de ella fue sobre el momento más incómodo que ha vivido por ser una persona ya reconocida como figura pública. Al respecto respondió: “Creo que nada de todos los días, pero una vez recién me operaron de una hernia, estaba en el aeropuerto y una chica se me tiró encima para pedirme una foto, me rodeo con los brazos y me movía muy duro porque se emocionó mucho... Yo sentía que me iba a abrir esa raja llave, me dolía mucho y solo le pedía que soltara, eso fue muy incómodo.”