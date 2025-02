Karina García tildó de “morboso” a Coco en ‘La Casa de los Famosos’

Durante la gala 29 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, se llevó a cabo el posicionamiento en el que se esperaba al lado de quien se pararía Gonzalo Escober, conocido como Coco, tras los problemas que tuvo con Karina García, Yina Calderón y La Jesuu.

Coco se posicionó al lado de Karina García y no dudó en tocarle el tema de lo ocurrido en el loft, cuando haciendo una actividad una acción del actor se prestó a malentendidos y terminó nominado, para luego ser aclarada la situación.

Indicó además que su nominación para ella era para La Liendra, pero que lo decidió luego de que el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ desenmascara el complot que ella junto a Yina, Lady Tabares, Yaya y La Jesuu hicieron.

Sin embargo, tras esto la respuesta de Karina García no tardó en llegar y en sus palabras hizo fuertes acusaciones, pues resaltó que Coco tenía ya planeado llevarla al cuarto del líder para luego darle la estocada.

“Eres una persona demasiado mentirosa, realmente no voy a decir que te salvé, pero al menos por gratitud siento que sí intercedí en que el jefe te quitara esa nominación, me paré como una dama con ovarios demasiados ovaros a decir que no me faltaste al respeto cuando todo Colombia vio que realmente si tienes compartimientos de un hombre morboso y no solo conmigo, sino también con varias compañeras como cuando le hiciste el comentario a Yaya de garganta profunda y muchas cosas que todas las personas vemos acá”, dijo Karina García.

¿Qué pasó entre Coco y Karina?

La emisión del capítulo 6 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ inició de una manera distinta, pues el ‘Jefe’ decidió enviar a la placa de nominados a Gonzalo Escobar, más conocido como Coco por su papel en ‘Oki Doki’, por una conducta inapropiada en el loft.

“Coco, durante tu estancia en el loft tuviste una conducta inapropiada hacia una de tus compañeras e irrumpiste un de las reglas de mi casa. Por esto he decidido que a partir de este momento estás nominado y en riesgo de eliminación. Famosos, espero que esto sea una lección para todos, está prohibido vulnerar el espacio personal e íntimo de cada uno, los actos de afecto o deseo deben ser consensuados por las dos partes”, dijo el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’.

Es de recordar que Coco entró a esa área de ‘La Casa de los Famosos’ junto al presentador Cristian Pasquel y las creadoras de contenido Karina García y Melissa Gate. Durante los días que estuvieron dentro del loft jugó con Karina y Melissa en una actividad en la que simulaban ser cirujana y cosmetóloga.

El actor mostró su abdomen para el juego ya que ellas evaluarían lo que tendría que hacerse para reducirlo, pero hizo una broma en la que dijo “me quiero achicar esto” que fue tergiversada por el ángulo de la cámara y más por la expresión de Karina García en la que aseguró “ay no, me mostró eso”.

Karina defendió a Coco y el ‘Jefe’ reconoció el error

El actor se derramó en lágrimas pues se le cuestionó su reputación en televisión nacional sobre un tema tan delicado como ese. Por su parte Karina García indicó que nunca le faltó el respeto y que todo era parte de la actuación.

“A mí esto me parece pues muy triste, porque es que realmente lo único en ese loft fue ser felices, en ningún momento él me faltó el respeto y yo ya lo había dicho. Jugamos, hicimos contenidos de entrevistas, quizá el ángulo de la cámara no sé lo hizo ver mal. Y quizá no se vio en la cámara, que realmente no pasó para dejarle claro a toda Colombia que jamás me faltó el respeto”, dijo Karina García.

Seguidamente tras aclarada la situación nuevamente el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ intervino para dar una nueva decisión respecto al actor. “Ya he tomado una decisión, espero que esto sirva de lección para todos, no podemos permitir que el humor sobrepase el respeto. La decisión que tomé: Coco, sales de la placa”, dijo el ‘jefe’.