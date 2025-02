Los memes a Yina Calderón por su atuendo en ‘La Casa de los Famosos’

Durante el capítulo 29 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se llevó a cabo la cuarta gala de eliminación de mujeres, en la que La Toxi Costeña, La Rusa, La Abuela, Karina García, Yaya Muñoz, La Jesuu y Yina Calderón se enfrentaron por una semana más en el reality de RCN.

Precisamente la DJ Yina Calderón llamó la atención desde tempranas horas, pues nuevamente su outfit fue objeto de burlas en las redes sociales, tras se una especie de blazer con hombreras de altura en forma de conos en tono blanco y negro, mientras que las piernas están ligeramente tapadas con plumaje rojo.

Tal y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar, pues los más fervientes seguidores de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ esperan los días de nominación y eliminación para ver con cuál atuendo saldrá la DJ.

Yina Calderón desde 'La Casa de los Famosos' Foto: redes sociales

“Ja ja ja j Yina parece carta de poker”, “En un tuit anterior dije que dejaran a las personas ser feliz con lo que se ponen. Pero, por Dios, Yina no tiene perdón de Dios Ja ja ja”, “pero Yina por qué nos quemará los ojos así 😭😭“, “Enserio que no puedo ver ese outfit de Yina JA JA JA JA JA JA”, “Pero Yina mami, uno quisiera no criticar, pero es que no ayudas” y “pero ¿quien le manda la ropa a Yina? Su diseñador no la quiere”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

Los vestidos de Yina Calderón en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Uno de los más llamativos fue el que lució para una nominación en color amarillo, y terminó siendo comparada por un personaje de Plaza Sésamo.

Yina Calderón en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: redes sociales

Otro de los más llamativos se dio la semana pasada precisamente para el día de eliminación en el que aparació ataviada con un sombrero grande que desató las risas en las redes sociales.