Yina Calderón llamó prepago a Karina García de ‘La Casa de los Famosos’

Una conversación dentro de la peluquería de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ entre Yina Calderón y Karina García, delante de Emiro Navarro, La Jesuu, Yaya Muñoz y La Toxi Costeña ha desatado diversas reacciones debido al delicado tema.

Y es que Yina Calderón contó que Karina García sería una de las prostitutas más cotizadas de Colombia en Las Vegas, de acuerdo a una información que le dio alguien cercano al circulo de la creadora de contenido.

“Tengo que confesarte una cosa Karina. Imagínate que tengo a alguien, que es alguien muy cercano a ti, que me dijo que tú eras una de las prepagos más famosas de Colombia. Y que te ibas a Las Vegas a ‘prepaguear’ cuando te ibas a los Estados Unidos”, dijo Yina Calderón.

Yina Calderón agregó “Amiga, de verdad, así me dijo. Y yo le dije no me consta, y si no me consta es falso”. A lo que Karina García, en su asombro le preguntó “¿Sí? ¿Quién? ¿Es en serio? ¿Quién?” y ante esto Yina Calderón le indicó “no te voy a decir quién”.

La conversación de Yina Calderón con Karina García sobre el tema no pasó desapercibida por los televidentes quienes cuestionaron severamente que la DJ haya tocado un tema tan delicado delante de tantas cámaras y ante los ojos de Colombia.

“Yina le preguntó delante de cámaras y otras personas a Karina si era prepago. A mí una amiga me hace eso en público y hasta ahí llega nuestra amistad” y “Que gonorre@ de amiga es Yina, diciéndole a Karina prepago en TV nacional, así sea verdad, uno no pone a los amigos en tela de juicio”, son solo algunas de las reacciones que destacan.