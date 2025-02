Camilo Trujillo le reveló a don Mauricio su verdadero gusto en ‘La Casa de los Famosos’

Camilo Trujillo le confesó a don Mauricio Figueroa que le gusta Karina García en lo que es el día 26 de convivencia dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, durante una conversación secreta entre los dos actores en la habitación.

“Cuando Karina llegó a mí me pareció muy bonita, pero yo no dije nada y me quedé quieto. Y vi que otros empezaron a caerle. Y yo me quedé quieto porque a mí no me gusta estar detrás de nadie así, porque el que demuestra el hambre no come”, le reveló Camilo Trujillo a don Mauricio Figueroa.

Seguidamente le reveló que la informó a sus compañeros sobre la situación por lo que don Mauricio Figueroa le indicó que “usted pertenece a un grupo, que son sus amigos, sus parceros, independiente del grupo de los lavaplatos, aquí usted tiene un lugar que lo quieren todos, y contamos con usted”.

Acto seguido, Camilo Trujillo le pidió a don Mauricio intermediar con Karina para preguntarle si ella siente la misma atracción por él, pero don Mauricio le indicó que “yo lo hago, pero no sé si ella quiera ese aspecto mostrarlo. Borre en este momento de su mente esa situación, bórrela. No es conveniente, es muy factible que sea ella la que salga esta semana. Voy a hablar con ella ahora, y cualquiera cosa que si veo se lo digo, pero mi idea es que no haga nada”.

Karina García llega a 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: redes sociales

Es de recordar que Karina García es una de las participantes más cotizadas, pues desde su llegada a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se hizo sentir al acaparar las miradas no solo de los televidentes, sino de Mateo ‘El Peluche’ Varela y Marlon Solórzano con quien sostuvo una relación y presuntamente hasta intimidad según algunos seguidores del reality de RCN.

¿Qué pasó con Camilo y Emiro?

Antes de esto a Camilo Trujillo lo relacionaban con La Toxi Costeña, pero nunca hubo indicios de que algo pasara entre ellos, sin embargo, algo que si ha llamado la atención es la cercanía del actor con Emiro Navarro, ya que el creador de contenido ha manifestado que Camilo lo atrae.