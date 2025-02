Felipe Arias de Noticias RCN pidió una oración por Colombia y recibió apoyo de Marbelle

El Canal RCN es uno de los canales nacionales más famosos en Colombia, pues se ha encargado de acompañar las 24 horas del día a los televidentes a partir de toda una franja de contenidos enfocados en su entretenimiento y también información a partir de Noticias RCN, que cuenta con tres emisiones diarias, brindando las principales noticias que suceden en el país, siendo uno de los periodistas, precisamente, Felipe Arias.

¿Cuántos años lleva Felipe Arias de Noticias RCN?

Felipe Arias de Noticias RCN cuenta con más de siete años siendo parte del informativo, donde gracias a su talento ha logrado destacarse, convirtiéndose así en uno de los presentadores principales de la emisión del medio día, en compañía de Inés María Zabaraín. El manizaleño también ha buscado salir del set y estar del lado de la gente, con el fin de conocer las problemáticas que lo afectan.

¿Por qué Felipe Arias de Noticias RCN pidió una oración por Colombia?

Felipe Arias, de Noticias RCN, compartió un corto video por medio de sus redes sociales, donde el periodista aseguró: “Villa de Leyva, Boyacá, hoy presentando el noticiero, me duele el país, yo he recorrido en los últimos 35 años toda Colombia, he estado en tomas, atentados, masacres, secuestros y liberaciones y es muy triste que hoy presentando esta primera emisión retomemos el tema de los atentados, Villa del Rosario, Cauca, explosivos, desplazados en el Chocó, Duele Colombia, oración por nuestro país. Es muy triste que hayamos regresado a la situación de hace 30 años, donde se puede salir en muchas zonas (…) Oración por nuestra querida Colombia”.

Cabe resaltar que horas más tarde quien terminó compartiendo el tema fue Marbelle, dejando claro que estaba de acuerdo con esta información.

¿Cuántos hijos tiene Felipe Arias de Noticias RCN?

Felipe Arias, de Noticias RCN, tiene tres hijos fruto de su matrimonio Viviana Montenegro, quienes son Pablo, Martín y Sofía. La mayor de la familia es Sofía, quien se encuentra adelantando su carrera profesional y llevando a cabo su rol como creadora de contenido. Años más tarde, le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Pablo, y finalmente, Martín, quien estaría sobre sus 8 años de edad.