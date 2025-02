Así fue la discusión de don Mauricio y Lady Tabares tras críticas en ‘La Casa de los Famosos’

Momentos antes de llevarse a cabo la gala 26 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se registró una situación de diferencias en la sala entre el actor don Mauricio Figueroa y la actriz Lady Tabares, esto después que criticaran la vestimenta del líder del ‘Team Geriátrico’.

“Es un pijama”, dijo Mateo ‘El Peluche’ Varela a lo que el actor contestó “no es un pijama ¿esto es pijama?”. Ante esto lady Tabares intervino para decir “es comparar, ¿cómo va a comparar, amor?”.

Mauricio Figueroa insistió en que su pantalón no es un pijama “es un pantalón de tela liviana, pero no es pijama”. Lady Tabares dijo que estaban precisamente diciéndolo y agregó “pero no responda así, mi amor, no tiene que responder así tampoco, papi”.

Lo que enervó al actor y dijo “responder cómo ¿Qué me resbala? Sí. hay que responder así”. Lady Tabares le habló a Yina Calderón para decirle “él es todo grosero ahí, que le resbala pues lo que digamos, pues que le resbala”.

La discusión siguió cuando Mauricio Figueroa insistió diciendo que aseguran una cosa que no es, a lo que Lady Tabares precisó que no era que lo estaban asegurando, sino preguntando.

Melissa Gate intervino con una de sus acostumbradas ocurrencias para decir que “se ponen a alegar con don Mauricio, sabiendo que, a esa edad, es lo que ellos digan. Es más, si él dice que ese bastón es un caballo, déjenlo. Si él quiere andar a caballo es problema de él también”.

Es de recordar que los participantes buscan sus mejores outfits para la gala con Carla Giraldo y Marcelo Cezán, y deben mantenerse en la sala durante el programa a menos que reciban la orden de subir a la terraza cuando se lleva a cabo una prueba en vivo.