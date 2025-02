Aida Victoria Merlano se pronunció sobre la situación de Coco y Karina en ‘La Casa de los Famosos’

Una nueva gala de nominación se dio este miércoles 19 de febrero, que dejo bastante tensionada ‘La Casa de los Famosos’, donde se reveló la placa de nominados bajo la nueva dinámica que expuso el Jefe. En esta los famosos deben usar un teléfono que se convirtió en el mecanismo de nominación y que los participantes habilitados deben contestar. Además, solo unos podrán votar en el confesionario y otros deberán hacerlo de forma pública frente a sus compañeros.

PUBLICIDAD

Ahora el ‘Team El Cuartel’, conformado por Karina García, Yina Calderón, Yaya Muñoz, Lady Tabares y La Jesuu fueron sancionadas, en donde su voto no se les validó, esto por ponerse de acuerdo a para nominar Luis Fernando ‘El Negro’ Salas. Después de esto, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán le preguntaron a Coco quién sería su nominado por ser el líder de la semana, y en su respuesta indicó que era Karina García por lo que había hecho. “Creía confiar en esta persona, y lo que pasó hoy, ya me demuestra que no. Mi nominada es Karina”.

Cabe resaltar que Coco la invitó al cuarto de líderes y aun así traicionó a la modelo, además que hizo comentarios que causaron el enojo del público y también de Yina Calderón, quien expuso a Coco diciéndole “No sea tan falso, doble cara. Deje de hablar tanta farsa, mentiroso. O todo lo que le dijo anoche, que por qué arriba no mostraba la cola en hilo y acá si se ponía esas casas apretadas. Entonces diga la verdad, no sea falso, no tiene que hablarle a una mujer de eso; tenga pantalones”.

Ahora la influencer barranquillera, Aida Victoria Merlano salió a dar su opinión sobre la situación

“Coco le hace el comentario porque genuinamente cree que Karina se siente insegura de su cola, poco a poco en la conversación le está diciendo que se viste muy mostrona, que le gusta llamar la atención, que tiene un ego muy grande. Como intentando sacar a flote una inseguridad de ella, me parece una conversación absolutamente incómoda y aparte inapropiada, considerando con que es una persona a la que acabas de conocer...” fueron algunos de los comentarios de Aida, que hace toda una reflexión en torno a los hombres narcisistas que por medio del poder hacen sentir infieres a las mujeres, teniendo en cuenta todo lo que hizo Coco a Karina antes de nominarla.