Karen Sevillano criticó decisión de Coco sobre Karina en ‘La Casa de los Famosos’

La gala 25 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ dejó mucha tensión pues se revelaron a los nominados bajo el nuevo mecanismo, así como los del público y también el complot del ‘Team El Cuartel’, conformado por Karina García, Yina Calderón, Yaya Muñoz, Lady Tabares y La Jesuu.

Todas ellas iban por un hombre en común: Luis Fernando ‘El Negro’ Salas y así quedó demostrado en sus respectivos votos tanto en el confesionario como los que se hicieron de frente. Pero esto no pasó desapercibido por el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’, quien de inmediato les anuló los votos.

“Famosos, en mi casa hay reglas y como ustedes saben está prohibido hacer complot. Karina, Yina, Yaya, Jesuu, Lady ustedes se pusieron de acuerdo para votar por la misma persona. Sus votos están anulados”, dijo el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Tras esto los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán le preguntaron a Coco quién sería su nominado por ser el líder de la semana, y en su respuesta indicó que era Karina García por lo que había hecho. “Creía confiar en esta persona, y lo que pasó hoy, ya me demuestra que no. Mi nominada es Karina”.

La decisión de Coco desató una riña de ofensas comandadas por Yina Calderón y La Jesuu quienes no dudaron en cuestionar la decisión del actor, y más por haber llevado a Karina días atrás a compartir con él en el cuarto del líder.

El 'Team Las Brujas' contra Coco en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Sin embargo, en las redes sociales las posiciones al respecto sobre lo ocurrido están divididas, pues algunos han señalado al actor y otros le han aplaudido el castigo. Una de las que ha opinado ha sido precisamente la presentadora de ‘El After’, Karen Sevillano.

“Aquí reflexionando, otra cosa que no entendí ¿Coco qué? Coco, lleva a Karina para el cuarto del líder y todo lo que le dijo que es una persona muy bonita, que no sé, que yo no sé cuándo, que me la llevo para el cuarto. Y hoy, que ya tengo las cosas claras… Coco quería nominar a la Karina desde ayer. Yo les voy a decir una cosa, en el X vi una persona que dijo ‘Yo creo que a Coco le gusta Karina, pero como Karina no le hizo caso, entonces le cogió rabia’. ¡Vea! Yo estoy a esto de pensar lo mismo. Esa persona que publicó eso en el X, de una me sembró, me la sembró porque yo entiendo Karina qué le ha hecho a Coco, para que Coco esté así con Karina. Mándenme Karina qué es lo que le ha hecho a Coco, ¡Coquis! O sea, ¿Qué te pasa Coquis?”, dijo Karen Sevillano.