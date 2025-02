Yina Calderón estalló contra ‘Coco’ por juzgar a Karina por su vestir; pero en redes le dieron la razón al actor

Ya se va a completar un mes del estreno de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN, formato en el que recientemente se presentó un fuerte rifirrafe entre ‘Coco’ y Yina Calderón, luego de que la influencer le reclamara al actor por algunos comentarios relacionados con Karina García, mujer que ha recibido críticas por las veces en que las cámaras del reality la han ponchado escasa de ropa.

Tras la salida de Cristian Pasquel los televidentes de ‘Nuestra Tele’ fueron testigos de un nuevo miércoles de nominación abierta, en la que Gonzalo Escobar que con su voto ayudó a condenar a García a la pleca de eliminación, lugar en el que la modelo está junto a Yana ‘la rusa’, ‘La toxi costeña’ y Lady Tabares.

Pero previo a esto ocurrió una situación que por poco y se va al contacto físico luego de que ‘Coco’ diera las razones por las que optó por nominar a Karina, afirmando entre otras cosas: “Creí confiar en esta persona y lo que pasó hoy ya me demuestra que no”.

Ante sus argumentos y la mención de los descuidos de García, Calderón estalló y salió en defensa de ella, expresándole su indignación a Escobar: “No sea tan falso, doble cara. Deje de hablar tanta farsa, mentiroso. O todo lo que le dijo anoche, que por qué arriba no mostraba la cola en hilo y acá si se ponía esas casas apretadas. Entonces diga la verdad, no sea falso, no tiene que hablarle a una mujer de eso; tenga pantalones”, expresó Yina, cuya reacción generó debate en la red ‘X’.

"Soy mujer y no veo nada de depravado, ni morboso el comentario que hizo Coco a Karina. No tergiverses el asunto", “Las mujeres que defienden a Coco, ¿qué tanto ácido fólico les hará falta?“,”Primera vez que concuerdo con la sayayina diciéndole lo que todos pensábamos de ese viejo verde”, y “La vieja le encanta exhibirse y luego se hace la que no”, fueron algunas de las reacciones.