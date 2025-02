¿Qué pasa entre Emiro y Camilo en ‘La Casa de los Famosos’?

Muchas cosas se han suscitado en los 26 días de convivencia dentro de la ‘La Casa de los Famosos’ en la que más de 60 cámaras registran el día a día de los participantes en medio de rivalidades, peleas, desencuentros, alianzas, amores y acercamientos como el de Emiro Navarro y Camilo Trujillo.

El actor Camilo Trujillo ha sabido cómo seducir desde el reality de RCN mientras que el creador de contenido Emiro Navarro ha entretenido a más de uno con sus divertidas ocurrencias, pero en especial cuando se acerca al actor.

Desde las primeras semanas Emiro Navarro ha mostrado una afinidad particular con Camilo Trujillo, a quien le ha revelado que le atrae, mientras que el actor, quien ha reiterado diversas veces que no le gustan los hombres, le ha seguido el juego con ciertos límites dentro del reality de RCN.

Sin embargo, para algunos es un juego de los dos y para otros una estrategia para valerse de los seguidores de Emiro y permanecer dentro de la competencia. “Camilo puede hacer lo que se le dé la gana porque el acá lo único que hace es jugar con los sentimientos de Emiro”, dijo Melissa Gate en una oportunidad.

Camilo ha hablado con Emiro en diversas oportunidades sobre el tema y más luego de haber sido el protagonista en uno de los juicios “la única manera que yo me aleje de ti, es que tú no te sientas bien que yo esté hablándote o algo así, pero de resto yo no tengo que alejarme de ti roque tú me caes muy bien”.

Camilo celó a Emiro por su cercanía a Peluche

En horas de la convivencia de este 19 de febrero Emiro se encontraba planchando cerca del área de gimnasio, mientras hablaba con Peluche, y le dijo al actor “mira como Peluche me agarra por aquí por la espalda” recordando que momentos antes se había quemado con la plancha y el actor ni lo determinó.

A lo que Camilo le respondió “como coqueteas, yo no te pongo problema, yo ahí lo vi abrazando, dando besos”, por lo que Emiro le contestó “me estaba dando los buenos días, cosa que no das tú, simplón, dormido”.

Camilo terminó abrazando a Emiro, quien no dudó en acercársele al oído y luego decir sacar una línea de la canción ‘Con Los Ojos Cerrados’ de Gloria Trevi, “¡Le creeeeo!”.