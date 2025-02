Marbelle de pelea con excombatiente de las FARC tras mostrar su beso con Alias Romaña, “esta pobre, cree que por una foto”

Marbelle es una de las cantantes más conocidas en Colombia, pues durante varios años ha buscado dar a conocer su música. Los inicios de su carrera se dieron en su niñez, demostrando su talento en diferentes escenarios y con el paso de los años logró llegar a varias ciudades del país, con famosas canciones como ‘Collar de perlas finas’ y ‘Amor sincero’. Detrás de su esfuerzo y dedicación llegó como toda una sorpresa su telenovela autobiográfica, más conocida, como ‘Amor sincero’, producida por el Canal RCN, donde también actuó su hija Rafaella, fruto de su matrimonio con Royne Chávez. Pero ahora, la artista volvió a dar de que hablar, hablando del beso con un excombatiente de las FARC.

La intérprete de ‘Adicta al dolor’ además de darse a conocer por cada una de sus canciones y su experiencia en diferentes programas como lo son ‘La Descarga’ y el ‘Factor X’, también sigue dando de que hablar por sus explosivas declaraciones en contra de Gustavo Petro y de quienes apoyan sus ideales, situación que termina siendo diaria por medio de su cuenta de ‘X’.

Sin embargo, ahora el foco central no fue, precisamente, Gustavo Petro, pues Sandra Ramírez, actual senadora de la república, por medio de la mencionada red social, compartió un mensaje en el que se lee: "Píldoras para la memoria de Doña Marbelle", añadiendo así una imagen de hace varios años donde la artista le está dando un beso a alias Romaña, excombatiente de las FARC.

Horas más tarde, quien no guardó silencio fue Marbelle, quien terminó refiriéndose a la situación en la que se dio esa imagen: "7 enero de 1999 en San Vicente del Caguán, en la primera instalación de las mesas de negociación, día en que su marido dejó plantado al presidente Pastrana… Yo tengo más fotos y vídeos inéditos de ese día“.

Sin embargo, las declaraciones por parte de Marbelle no pararon allí, pues agregó: "Y por lo menos no me casé con Romaña“, ”Esta pobre, cree que por una foto mía en el camerino, tomada por la prensa internacional que cubría el evento, me pone a su nivel. No se le olvide quién es usted y respete. Jamás seré una mujer como usted".

¿Quién es la pareja de Marbelle?

Actualmente, se desconoce si Marbelle aún sostiene una relación con Sebastián Salazar, un conocido futbolista que pasó por equipos como Independiente Santa fe y estaría en Bogotá F.C. La pareja cumplió en el 2024 alrededor de seis años juntos, sin embargo, hace pocos meses el programa de ‘La Corona TV’, aseguró que Marbelle y Sebastián le pusieron punto final a su unión.