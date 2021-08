Expresidente Pastrana contó la verdad detrás de la ‘silla vacía’

En la tarde de este martes el expresidente habló ante la Comisión de la Verdad sobre el conflicto durante su gobierno. Andrés Pastrana contó la verdad detrás la silla vacía.

“Marulanda me dijo que si la gente nos veía abrazados iba a creer que hicimos la paz y ningún guerrillero va a disparar un solo tiro y por se hizo presentó”, dijo.

Según el expresidente, “esa es la verdad de la silla vacía”, hecho que marcó su paso por la Presidencia de Colombia.

Pastrana aseguró que ‘Marulanda’ “era un hombre de la guerra que no quería dar señales de paz”.

“Siempre quise hacer la negociación afuera, pero Marulanda decía que la paz la hacíamos dentro de Colombia. Marulanda y los guerrilleros tenían pavor de subirse a un avión porque podrían capturados y juzgados en el exterior”, dijo.

Y agregó que “la zona de distensión no me la invento yo, no se la inventa mi gobierno, era algo que estaba consagrado en la ley”.

“El presidente de Colombia estaba cumpliendo su palabra. Si había una silla vacía, también había una silla ocupada por un presidente que estaba comprometido con la paz de Colombia”.

Con la intervención de Pastrana se completa la intervención de los cinco expresidentes vivos en Colombia.

En semanas anteriores participó Álvaro Uribe y antes lo hicieron Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y César Gaviria.

Las contribuciones

Según la Comisión, estas contribuciones a la verdad son acogidas con el máximo respeto y serán sometidas a un juicioso análisis y proceso de contrastación.

La idea es que estos aportes a la verdad hagan parte del Informe Final y las recomendaciones que entregará la Comisión para la no repetición del conflicto armado en el país.

Además, las contribuciones de los exmandatarios no se asumen como verdades absolutas. Por el contrario, son perspectivas que el país necesitaba oír.

Estas versiones suman en el relato completo sobre lo que ha vivido Colombia en las últimas décadas.