Yina Calderón buscó apoyo para burlarse de Melissa Gate y la dejaron sola

Durante el día 24 de convivencia de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ nuevamente surgió una discusión entre Yina Calderón y Melissa Gate, solo que esta vez no escaló debido a que Melissa Gate decidió ignorar a la DJ.

PUBLICIDAD

Lea también: Hijo de La Toxi Costeña de ‘La Casa de los Famosos’ le dedicó emotivas palabras

Todo se dio en la cocina de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ mientras Yina Calderón estaba con La Abuela y La Rusa cortando algunas verduras, y Melissa Gate se acercó al lavaplatos con unos utensilios en mano.

“¿Por qué no pusieron a cabeza de fósforo a los baños? A lavar baño como le toca, abuela”, le preguntó Yina a La Abuela quien contestó “no sé mami porque ya no soy líder. Si yo hubiera sido líder sí la pongo”. A lo que Melissa Gate contestó “la envidia las va a matar ¡Qué pesar!”.

“Ay no, ¿envidia a usted de qué? Parece el Grinch de Navidad”, exclamó Yina Calderón mientras Melissa Gate se limitó a decir “la envidia las está matando”. Por lo que Yina Calderón insistió “Parece el Grinch de Navidad ¿cierta abuelita? Es igualita, mírele la sonrisa, los labios, la cara, solo le falta que le traigan pintura verde y queda igual que el Grinch”.

Seguidamente Melissa Gate salió de la cocina mientras que La Abuela le respondió a Yina Calderón con “pero ella es bonita”, a lo que Yina le refutó “ay abuelita, tiene belleza rara”, y La Abuela insistió en que Melisa Gate le parece bonita.

Al ver que La Abuela no la secundó insistió de nuevo con “Me parece al Grinch, ¿cierto que sí?”, pero esta vez tratando de buscar aprobación en La Rusa quien también la contrarío respondiéndole que “pero linda, ella ahora me parece a Marilyn Monroe, falta el labial rojo”. Ante la negativa de sus dos compañeras Yina Calderón no hizo más que insistir en que “¡Se parece al Grinch!”, pero una apreciación que solo ella tenía.

PUBLICIDAD

Yina Calderón y Melissa Gate

Es de recordar que durante la gala 22 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ Melissa Gate se posicionó al lado de la DJ y se burló del sombrero que tenía Yina Calderón en un momento que generó mucha tensión, pues Yina le advirtió que le haría la vida de cuadritos en caso de regresar.

Y así fue, pues Yina Calderón regresó de tercera, luego de Mauricio Figueroa, quien fue el más votado, seguido de Karina García. Ante esto Melissa Gate dijo que estará en personaje toda la semana, por lo que un estallido entre ambas pudiera darse en cualquier momento.