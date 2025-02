Hijo de La Toxi Costeña de ‘La Casa de los Famosos’ le dedicó emotivas palabras

La pasada gala 21 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ dejó muchas emociones a flor de piel, pues se conoció la línea de la vida de Cindy Ávila, más conocido como La Toxi Costeña, en la que abrió su corazón a Carla Giraldo.

La Toxi Costeña habló de lo que fue la crianza con su abuela hasta el día de su muerte, así como la relación con su padre a quien vio solo en dos oportunidades, y la forma en la que se la lleva con su madre.

También contó el momento en el que quedó embarazada, todo lo que le dijeron en ese entonces y la manera en la que se aferró a darle vida a Johan, su primer hijo, el cual fue el primero en darle muestras de cariño.

Johan, hijo de La Toxi Costeña

Ahora, su hijo Johan ha publicado por medio de la red social de La Toxi Costeña un emotivo video compuesto de diversas fotografías con su hermana y la cantante, y al pie del post una sincera dedicatoria que deja prueba del gran corazón y agradecimiento hacia su madre.

“Te amo mami, eres la persona favorita en mi vida, no tengo palabras para expresar lo que siento ahora mismo. Estoy en un cuarto llorando recordando de donde empezamos, de cómo sufrimos, pero siempre estuviste con nosotros te amo y te amo, desde acá te mando un fuerte abrazo espero que sigas confiando en ti porque yo sé que tú puedes, y sé que puedes ganar y dar mucho de ti. Te amo 💖. Atentamente: tu hijo", escribió Johan, hijo de La Toxi Costeña.

Es de recordar que tras revelar la línea de la vida de La Toxi Costeña, los presentadores hicieron una intervención en la gala central en la que Carla Giraldo no aguantó el llanto tras el emotivo momento de cada cosa por la que pasó la participante y la manera en la que salió adelante, pese a todo.

“A veces, muchos soñamos con esa familia que no tenemos. Y oír a La Toxi, que ustedes la oyen solamente durante un minuto, yo tengo el placer de entrevistarlos a veces horas. Y es impactante las historias de vida de estos famosos, y ver esa vulnerabilidad y conocer sus historias es tan lindo y tan reconfortante saber que al final uno se queja y no hay porqué, hay que es luchar y no preocuparse, sino ocuparse”, dijo Carla Giraldo visiblemente afectada.