Karina le dio con todo a La Rusa de ‘La Casa de los Famosos’: “cuidado con atacar a una colombiana”

El pasado sábado 15 de febrero en ‘La Casa de los Famosos Colombia’, el ‘Jefe’ intervino para hablar sobre las acusaciones de Yana Karpova ‘La Rusa’ al asegurar que Karina García la agredió mientras dormía.

“Quiero decirles a todos, que revisé las cámaras, minuto a minuto, y no encontré nada que indique que lo sucedido obedece a una agresión física o a un ataque. Probablemente fueron movimientos involuntarios de Karina al dormir”, dijo el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Posicionamiento de La Rusa ante Karina García

Sin embargo, durante el capítulo 22 durante el posicionamiento La Rusa no dudó en insistir en el tema tras pararse al lado de Karina García, reiterando que ella se sintió triste respecto a lo supuestamente sucedido y le dijo que fue con intención.

“Cuando te vi yo pensaba que tú y yo podíamos ser amigas o al menos tener una relación neutra, pero no sucedió así, todo cambió. Me has hecho sentir muy triste entre las dos sabemos que algo pasó con intención de tu parte. Yo no sé cuál fue la razón y eso me hace sentir muy triste. He sentido emociones muy fuertes y negativas. Y yo siento que a esas acciones faltó la humanidad de tu parte. Yo siento que tú eres una mujer muy hermosa físicamente y espero que por dentro también vas desarrollando tu personalidad real, que tu puedes ser una mujer bonita físicamente y también por dentro”, dijo Yana.

Karina García le respondió a La Rusa

Por su parte, Karina García no se inmutó y le recordó que son monitoreados las 24 horas del día y que se olvidó de ese detalle con el que desmontó, lo que a su juicio considera, como algo planificado desde antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos Colombia’, por lo que la acusó de celosa, envidiosa y le pidió tener cuidado al atacar a una colombiana.

“Te salvé de un accidente que tuviste en el gimnasio, algo que no avergüenza muchísimo a todas las mujeres, sabes muy bien de qué te estoy hablando. Sin embargo, no tuviste piedad ni tacto para acusarme delante de 45 millones de personas o creo que son más, diciendo que te mordí, que te pegué una patada, después que te hice cosquillas, después que te pegué un codazo y un seno. Tu versión no cuadra, y sabes qué es lo peor de todo Yana, aunque hagas esa cara, que todo esto ya lo tenías estudiado desde afuera, pero sabes qué es lo más triste de todo es que pareces muy inteligente y no lo fuiste porque se te olvidó que en esta casa hay más de 60 cámaras, un jefe que todo lo ve y todo lo escucha, te invito como colombiana a que trabajes mucho en tu seguridad como mujer, porque lo que hiciste fue por celos y envidia, Dios te benfgiga y mucho cuidado con atacar a una colombiana porque tú no representas a las mujeres rusas”, dijo Karina García.

¿Qué pasa entre La Rusa y Karina García?

La disputa entre Yana Karpova y Karina García tiene su raíz en el cantante Cris Valencia quien actualmente es pareja de La Rusa. Tiempo atrás Karina García protagonizó un apasionado beso con el cantante.

Hace pocos días, Yana le confesó a Yina Calderón en una conversación en la cocina de ‘La Casa de los Famosos’ que Cris Valencia le había dicho que Karina García le insistía en tener una relación. A lo que Yina Calderón le indicó que fue todo lo contrario y calificó al cantante de embustero y mentiroso.