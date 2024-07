De ‘Sueños Perdidos’ a Sueños Cumplidos: la historia de ‘Los Brokix’

Si de talento se trata, de la Sucursal del Cielo han salido de los mejores artistas de música, cultura, modelos, deportistas y más, que han llevado la bandera de Cali y de Colombia por el mundo entero, pero en los últimos años, la ‘capital mundial de la salsa’ se ha caracterizado por tener talento en la música urbana y así lo está demostrando la nueva agrupación de música: Los Brokix.

Esta boyband está compuesta por tres amigos caleños que expresan sus sentimientos y arte en música fusionada entre el rock, punk, trap, dembow y reggaeton.

PUBLIMETRO COLOMBIA habló con Kidnico, Kryan y Jayce, sobre su inspiración o “musa”, cómo componen, cuánto llevan en la música y por supuesto, su amistad inquebrantable que los lleva en el camino a ser una de las bandas más exitosas de la ciudad.

En redes sociales son muchos los elogios que le llegan a los tres chicos por su forma de vestir y los accesorios que tienen en cada show, pues lo consideran como único. “Yo creo que nuestro estilo es ser nosotros mismos. La gente pensará que nosotros compramos la ropa súper cara pero nosotros podemos hermanos outfit bien ‘melos’ en un pulguero, es encontrar prendas que nos gusten y el estilo es sentirnos bien”, indicó Kryan.

“Hemos tenido buenos referentes, nuestro primer año se llama ‘Los Niños del 2000′ y a nosotros nos gusta adoptar toda esa estética que nos formó y nos vio crecer, eso es una parte de la identidad de Brokix”, precisó Jayce.

Los intérpretes de canciones como ‘Halloween’, ‘Ángel’ o ‘Baja pa Cali’, empezaron su carrera desde que eran amigos y tenían idea hasta dónde los llevaría la vida.

“Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, somos amigos desde el colegio, desde los 13 años por ahí. Desde pequeños estuvimos de alguna manera involucrados en la música, pero hace cinco años nos fuimos los tres a vivir a Bogotá en búsqueda de nuestros sueños y de tanto compartirlos y hacer música, nos unimos. Tenemos de referente a Blink, teníamos muy buena música que sonaba bien cuando estabamos juntos y ahí nos unimos”, dijo Kryan.

Aunque siempre llevaron en su sangre la música, Nicolás o Kidnico, quiso tener cualquier otra profesión, “me gustaba mucho la música desde chiquito, pero no era que yo decía que iba a ser cantante… no. Me gustaba y ya, yo me decidí estudiar cine”.

Cabe resaltar que ‘Los Brokix’, comenzaron en la música, inclinándose más por el rock o el pop que el reggaetón. “Yo pienso que nosotros no hemos dejado de ser lo que éramos, pienso que es un proceso y que los Brokix es esa libertad de poder expresarse y explorar lo que se sienta, en la maleta de palos que tenemos, tenemos rock, trap, reguetón, pero estamos explorando esta temporada por lo que salió con ‘Sueños Perdidos’ con Feid, J Quiles, y estamos lanzando temas por esa línea pero siempre tenemos todo”, indicó Jayce.

De igual manera, Kryan indicó que siempre dan lo que el público pida. “Ahora nos piden reggaeton, eso estamos dando, pero seguimos siendo nosotros, no queremos encajar en un género”.

Estos tres amigos que “triunfaron” desde que Feid los contactó, dieron su opinión sobre la industria del reggaetón y cómo funciona.

“Me parece que abrió el campo del mercado aquí en Colombia de la música y mundialmente. El reggaetón hizo que evolucionaramos como industria, hablando de todas, llegaron las disqueras, empezaron a mirar acá, a hacer negocios acá, me parece que se pegaron los latinos”, indicó Jayce.

Por su lado, Kryan indicó que en Cali es diferente. “En la ciudad no había industria hasta hace poco con todos los personajes que han salido, se ha creado un movimiento otra vez porque Cali siempre se ha caracterizado por tener mucho talento pero de pronto un poco de falta de organización y siento que esta nueva generación que viene entendiendo lo de trabajar en equipo, muchas cosas y dejando ego al lado, se está empezando a mostrar Cali de una manera diferente en muchos aspectos”.

Sueños Perdidos con Feid

“Nosotros estábamos empezando con el lanzamiento, recién habíamos sacado Sueños Perdidos, le metimos mucho corazón al tema del lanzamiento porque estábamos en un punto con la banda y con el equipo que nos preguntábamos cuándo se nos iba a dar, eso pasa siempre, empiezan los miedos, temores, le metimos mucha energía, empapelamos la ciudad. Fue con Esteban Rojas que es otra cara de la ciudad, fue una combinación de poderes muy interesante. Hasta el momento no encontramos motivos para la colaboración, porque no tenemos contactos cercanos, no tenemos disquera como para generar ese tipo de conexiones. Pero al tercer día de lanzada, nos lo posteo en historias, hizo reel, fue la bendición más grande que pudimos haber tenido”, comentó Kryan.

Así mismo indicó que es un equipo grandísimo que hay detrás de cada tema. “Hay mucha gente que hace parte de este sueño. Esa noche le enviamos sin compromiso el beat, pasó un mes y no respondía”, puntualizó.

Luego de un mes apareció en Instagram , lanzando la colaboración ‘Los Brokix’, “literalmente fue como que la vida da muchas vueltas y no se sabe cuándo se está arriba o abajo y literalmente a uno la bendición lo tiene que coger a uno trabajando”. comentó Jayce.