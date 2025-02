La Liendra le lanzó dura ‘pulla’ a Carla Giraldo por provocar polémica en ‘La Casa de los Famosos’

La Casa de los Famosos se ha consolidado como uno de los programas más comentados de RCN, captando la atención del público gracias a la dinámica convivencia entre reconocidas figuras. En medio del pocisionamiento, donde los famosos eligen al participante que quieren que se vaya de ‘La Casa de los Famosos’, en esta oportunidad, La Liendra le mandó un polémico mensaje a Carla Giraldo.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Yina Calderón recibió nueva sanción y suspendieron los congelados de ‘La Casa de los Famosos’

Desde la primera temporada, las presentadoras han sido insitentes en que el ejercicio del posicionamiento es con el objetivo de que se expongan sus disgustos en vivo, aunque varios participantes usaron esta herramienta para agradecer las experiencias vividas con otros participantes. La Liendra aprovechó para decirle a Carla que muchas veces no habían razones para atacar a sus compañeros y aunque no era la forma de aplicar el posicionamiento, no tenía algo polémico que deciele a sus compañeros.

Carla le respondió al influencer que no era cuestión de faltar al respeto de quienes están nominados, sino de hablar con verdad sobre la convivencia de la casa.

En esta oportunidad, el eliminado fue el presentador Cristian Pasquel. El primer participante en regresar como el más votado fue el actor Mauricio Figueroa con el 32.7 % de los votos. Entre tanto, la segunda participante en regresar fue Karina García con 24.14 % de los votos.

El tercer lugar fue para la DJ Yina Calderón con el 21.94 % de las votaciones, el cuarto lugar fue para La Toxi Costeña con 12.34 % y el último Cristian Pasquel con 8.77 %, por lo que fue el eliminado.