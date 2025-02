“Me quería hacer daño”: Karina se despacha contra la rusa que entró a la Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos se ha convertido en un tema de conversación constante en las redes sociales, y una de las participantes que más ha captado la atención es la influencer paisa Karina García. Desde su ingreso al reality, no solo ha conquistado al público, sino también a varios de sus compañeros, gracias a su destacada belleza. Las polémicas tampoco han estado alejadas de ella y con la entrada de Yana Karpova, la rusa, se ha encendido una nueva.

Resulta que como ya todas las camas estaban ocupadas, Karina aceptó dormir con ella la primera noche. Al día siguiente, la rusa se levantó a decir que Karina la había golpeado y tocado durante la noche, “Me empezó a tocar muy raro y no me gustó”, dijo.

Karina se despachó contra la rusa de La Casa de los Famosos

Todo se dio cuando estaban hablado en la cocina La Jessu, La Toxicosteña y Karina. “¿Una rusa qué hace bailando salsa de la manera en la que ella lo baila? bueno, que el tiempo lo diga todo. Uno cuando ya aprende a analizar y a reparar todo ese tipo de cosas, se pega de cualquier maricadita, porque todos esos cavitos luego sirven“, dijo la Jessu.

De inmediato Karina respondió: “Ella desde afuera tiene todo estudiado amiga. Ave María, esa peladita, vea”. Luego la Toxi dijo: ¿Cómo sabría que ella está así de tostada. Que se presta para ese tipo de cosas? O sea, ¿quién mon** es ella, no entiendo nada".

“Ni mencionan lo que le dijo a La Liendra, niñas. O sea, Lali me contó en el jacuzzi, me dijo: ‘a mí me daba pesar, pero ya se me salió completamente’. ¿Qué paso? y me dijo: ‘que nos tomáramos una foto al frente de la cámara que para que se volviera viral el meme, porque yo soy igualito al novio’. ¡Qué es esa miércoles! Para cerrar el tema, es una persona maquiavélica, vino a hacerme daño acá, me tenía estudiada desde afuera, sabía perfectamente lo que pasó con ese niño y me quería hacer daño y gracias al señor aquí hay 60 cámaras que todo lo ven. Pero niñas, esto es muy grave y sigue con el cuento y sigue diciendo que yo prácticamente la violé, ¿qué es eso?“, dijo Karina.

Y terminó diciendo: “ustedes se imaginan donde esa niña se haga daño a ella misma, se arañe y se lastime. Es capaz de decir que yo debajo de las cobijas la arañé y la lastimé y la mordí”.