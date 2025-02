“Lo del Jefe con Yina ya es personal”: Internautas reaccionan por el severo castigo por moverse en congelados

El Jefe de ‘La Casa de los Famosos’ castigó a Yina Calderón y de paso a los demás participantes que no han sido visitados por sus familiares en los congelados. Yina no solo se movió sino que entabló una conversación con su hermana, lo que evidenció que no le importó la advertencia que les había hecho el dueño de la casa.

PUBLICIDAD

Yina Calderón definitivamente no se pudo contener y preguntó por sus empresas, rompiendo la regla de no hablar, y encima se movió para abrazar a su hermana.

También le puede interesar: Yina Calderón recibió nueva sanción y suspendieron los congelados de ‘La Casa de los Famosos’

En redes sociales aseguran que el Jefe se pasó con el castigo para Yina Calderón

La dinámica de ‘congelados’ es un momento clave del reality en el que los participantes deben quedarse completamente inmóviles cuando suena la señal de “congelado”.

En ese instante es cuando pueden recibir a nuevos integrantes de la casa, sorpresas como visitas de familiares, amigos o incluso mensajes especiales, pero no pueden reaccionar ni moverse hasta que la producción lo indique. Si un concursante rompe el congelamiento, puede enfrentar sanciones o consecuencias dentro del juego. Esta prueba pone a prueba su autocontrol y emociones, generando momentos emotivos y decisivos en la convivencia.

“Definitivamente el Jefe tiene sus favoritos, todos se mueven en congelados y el castigo es que no pueden votar, hoy Yina se movió y directo a placa si no se va, las leyes deben ser para todo el mundo de verdad”, dice una publicación en Tiktok que ha recibido más de 300 comentarios.

Algunos de los usuarios de internet también reaccionaron diciendo: “Claro que habían hablado de un castigo mayor pero qué casualidad que siempre es con Yina“, “Yo pensé lo mismo Melissa hizo el desorden y no pasó nada desde ahí debió hacer una sanción radical y los demás no lo hubiesen seguido haciendo”, “El jefe está cargado tiene entre ojos a Yina, la ley es para todos” y “la verdad sí, lo del jefe es personal con Yina. Hay que investigar al jefe, de pronto Yina le tiró algún día”.