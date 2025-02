Carla Giraldo lloró en vivo tras escuchar la línea de la vida de La Toxi en ‘La Casa de los Famosos’

La gala 21 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ dejó muchas emociones a flor de piel, pues se conoció la línea de la vida de Cindy Ávila, más conocido como La Toxi Costeña, en la que abrió su corazón a Carla Giraldo.

La cantante y creadora de contenido empezó su línea de vida con su nacimiento en Sincelejo y que en su núcleo familiar era su abuela el pilar, pues dijo que “era todo lo bueno y bonito que conocí”.

Línea de la vida de La Toxi Costeña

Indicó que su abuela nunca le dijo que la amaba, pero que se lo demostraba con hechos, pues fue quien vio de ella hasta fallecer años atrás. Sobre su padre dijo que solo lo vio dos veces en su vida, y que en el caso de su mamá “ella nunca me ha querido”. A los 15 años su mamá la echó de la casa, y desde ese entonces empezó a trabajar.

“Me dieron alojo en una casa, pero no había donde dormir, entones, unos días dormía en el piso, dormí varios días sin comer, me tocó empezar a pelear con hombres, porque no me tocaran, porque estaba sola, estaba sola en la calle”, dijo La Toxi Costeña.

Tiempo después una tía le consiguió un trabajo en una casa como interna, y fue allí donde empezó a conocer lo que era una familia, terminó su bachillerato y al tiempo conoció a un hombre, y en un año nuevo se escapó y quedó embarazada. Regresó a Sincelejo y le cuestionaban lo joven que era para ser madre, pero ella tenía otra visión.

“Yo veía que por fin iba a tener algo mío, que iba a tener una familia, que es lo que yo siempre he querido. Decido tener a mi hijo por sobre todas las cosas, no te niego que han sido de las cosas más duras, porque embarazada no me daban trabajo, pasé mucha hambre, es más, yo creía que el bebé iba a nacer flaco o muy mal. Tengo a mi hijo, Johan. La primera persona que me dijo ‘te amo’ y me abrazó fue mi hijo, yo no sabía qué era eso él me dio vida, yo no tenía vida y empiezo a tener algo porque seguir, porque yo me he querido morir muchas veces, y yo lo veo a él y sé que no me pudo ir, porque solo me tiene a mí”, dijo La Toxi Costeña.

Carla Giraldo lloró tras escuchar a La Toxi Costeña

Tras revelar la línea de la vida de La Toxi Costeña, los presentadores hicieron una intervención en la que Carla Giraldo no aguantó el llanto tras el emotivo momento de cada cosa por la que pasó la participante y la manera en la que salió adelante, pese a todo.

“A veces, muchos soñamos con esa familia que no tenemos. Y oír a La Toxi, que ustedes la oyen solamente durante un minuto, yo tengo el placer de entrevistarlos a veces horas. Y es impactante las historias de vida de estos famosos, y ver esa vulnerabilidad y conocer sus historias es tan lindo y tan reconfortante saber que al final uno se queja y no hay porqué, hay que es luchar y no preocuparse, sino ocuparse”, dijo Carla Giraldo visiblemente afectada.