‘Selena’ de ‘Yo Me Llamo’ reveló que antes de erizar a Amparo se la guerreaba cantando en TransMillenio

‘El Templo de la Imitación’ volvió a abrir sus puertas para recibir a un nuevo grupo de participantes que lucharían por no perder el cupo en ‘La Escuela’, y no ser parte de la lista del olvido en la que están ‘Romeo Santos’, ‘Wisin y Yandel’, y ‘Marisela’. Pero esto no sería problema para una de las favoritas ‘Selena’ quien hizo erizar a Amparo y puso a llorar a los televidentes de Caracol al revelar su historia de superación.

‘Yo me llamo’ ya pasó la barrera de los 25 capítulos y en el episodio transmitido en la noche de este jueves 13 de febrero la audiencia fue testigo del impresionante talento de esta participante que cautivó al jurado y al público con la interpretación del tema ‘No me queda más’, de la artista estadounidense que partió de este mundo terrenal en 1995.

“Me ericé, te sacaron de tu lugar de confort, demosrate una cantidad de cosas hermosas, estuviste afinada en tu interpretación. Te faltó ese ‘gringuito’, ese espanglish. (...) Tienes mucho ángel”, fue la retroalimentación de Grisales al observar el inmenso talento de esta doble; ‘Diva’ que fue complementada por Rey Ruiz.

“Le encontré el color, lo interpretaste muy lindo. El sentimiento que sacaste lo hiciste como ella, pero a tu forma. Las notas muy bien dadas y el estilo muy bien logrado. (...) Esta es la artista más imitada en Latinoamérica”, manifestó el intérprete de ‘Mi media mitad’.

Pero las lágrimas se hicieron presentes en la pantalla justo en el momento que ‘Selena’ se despidió de los calificadores, a quienes les reveló que su carrera inició en Bogotá, cuando cantaba en los buses de transporte público.“Es lindo cuando un hombre elogia, pero cuando una mujer lo hace más. Yo empecé en TransMilenio, cantando en el puente del Titán”, manifestó.