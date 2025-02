‘Juan Gabriel’ fue eliminado de ‘Yo Me Llamo’; Amparo no le rebajó el hecho de acelerar la pista

‘Yo Me Llamo’ va a toda ‘mecha’ y ya tiene una extensa lista de eliminados, dentro de ellos ‘Romeo Santos’, ‘Wisin y Yandel’, ‘Marisela’ y ‘Ana Bárbara’; y en la noche de este jueves 13 de febrero un nuevo doble tendría que decirle adiós a su cupo en La Escuela y a la posibilidad de ganarse el jugoso premio final.

PUBLICIDAD

Fueron varios los concursantes que se presentaron en el ‘Templo de la Imitación’, pero pocos lograron activar el erizómetro de Amparo Grisales, dentro de ellos Pepe Aguilar', ‘Selena’ y ‘Ángela Aguilar’.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> Rey Ruiz de ‘Yo Me Llamo’ se desahogó y reveló lo que realmente piensa del programa

Pero la ‘Diva de Colombia’ no solo repartió zanahoria, también dio ‘garrote’ junto a Escola y Rey, trio que no soportó el hecho de que ‘Bob Marley’, aún no siga el consejo de oro que le han dado, meterle más esmero a su peluca, ya que para Grisales sus rastas están “asquerosas”.

Alguien que también llevó ‘palo’ de lo lindo fue ‘Juan Gabriel’, participante que intentó meterle un plus a su presentación acelerando la pista de su canción, algo que no le salió para nada bien.

Finalmente, los calificadores se reunieron tras bambalinas a las 9:30 p.m, para definir el nombre del doble que abandonaría el set y para ello hicieron sonar la campana para llamar al gigantesco ‘Búfalo’, hombre que sacó del ‘Templo de la Imitaión’ al emulo del ‘Divo de Juárez’.

“Estoy agradecido con todos, especialmente con Amparo. Duré diez años mirando este escenario y esta estrella y estar parado aquí es un gran sueño”, expresó este doble antes de abandonar el set, momento en el que Laura Acuña le agradeció por hacerla viajar en el tiempo y ponerla a cantar a todo pulmón los temas del mexicano que partió de este mundo terrenal en 2016.