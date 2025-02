Carolina Soto de ‘Día a Día’ inmortalizó a su ‘perrita’ Praga con hermoso homenaje

El pasado lunes 10 de febrero la caleña Carolina Soto sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al revelar la triste muerte de uno de los amores más grandes que ha tenido en su vida, su mascota Praga. Los días han pasado y aunque el dolor es casi insoportable, la presentadora de ‘Día a Día’ decidió recordar a su ‘animalito’ para la eternidad con un hermoso homenaje.

“Mi Praga está en el cielo de los perros. Lo que te amo solo tú y yo lo sabemos, este amor va más allá de este mundo. Gracias por estos 10 años contigo que jamás olvidaré. Estuviste en mis momentos más importantes de la vida. Me duele el alma, despedirte, pero sé que tuviste la mejor vida del mundo. Disfrute, te ame, conociste tantos lugares. Llego el momento de partir y debo entenderlo, nada es para siempre, fui afortunada al tenerte a mi lado”, con estas hermosas palabras la mujer de 39 años reveló sus sentires en una publicación en la que mostró uno de los momentos más felices que vivió con su ‘perrita’ bull dog francés, con quien había ido al mar meses atrás.

Carolina Soto pantallazo tomado de youtube

Justamente en su cuenta donde la siguen 3,7 millones de cuentas, Soto decidió desahogarse con sus fans y de paso mostrarles el relicario que mandó a hacer y con el que espera llevar el recuerdo de su amada Praga en el cuello; y de paso dio a conocer cómo han sido estos días sin ella.

“Si les dijera y les contara pues, esto no ha sido nada fácil, esto ha sido durísimo para mí, no se imaginan cuanto. Gracias por todos los mensajes que me han mandado por acá (…) Eso me ha ayudado muchísimo leerlos, con consejos, de palabras de personas que han pasado por algo similar. Esta semana ha sido super difícil, pero bueno, con la satisfacción de que le di a Praga la mejor vida, pero, pues igual hace mucha, mucha falta", manifestó.