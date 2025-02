Carolina Soto, de ‘Día a día’, habló del doloroso momento que enfrenta

‘Día a día’ es un programa de entretenimiento que lleva al aire 23 años acompañando las mañanas de Caracol Televisión, a partir de toda una serie de invitados que terminan siendo entrevistados por su equipo de presentadores conformados por Carolina Cruz, Catalina Gómez, Juan Diego Vanegas, Carlos Calero, Iván Lalinde y Carolina Soto, quien recientemente habló del doloroso momento que enfrenta.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Catalina Gómez de ‘Día a día’ le dio sorpresa a su hijastro con Juan Esteban Sampedro, “celebrando tus goles”

Carolina desde hace un buen tiempo forma parte de ‘Día a día’, demostrando así su sencillez y como lo menciona en diferentes ocasiones, que suele ser muy “abuelita”. A pesar de ello, ha logrado consolidar una fructifera carrera que también la ha llevado a explorar su faceta como empresaria y seguir dándose a conocer como creadora contenido, pues a la fecha cuenta con más de 3 millones de seguidores.

Allí, hace pocos días, se encargó de contar la dolorosa pérdida que enfrenta, pues su mascota Praga falleció luego de 10 años junto a ella a causa de un tumor que creció a pesar de que fue operado, cambiando así sus días y con el paso de los mismos, perdió la vida.

La noticia terminó siendo bastante dolorosa para la presentadora de ‘Día a día’, dejando claro el amor y la conexión que tuvieron desde un inicio y que se mantuvo con el paso de los años, contando con un vacío imborrable en su corazón y ahora luego de algunos días de afrontar esta noticia, la caleña se refirió a este tema por medio de sus redes desahogándose y agradeciendo por los mensajes de apoyo: “Si les dijera y les contara pues, esto no ha sido nada fácil, esto ha sido durísimo para mí, no se imaginan cuanto. Gracias por todos los mensajes que me han mandado por acá

(…) Eso me ha ayudado muchísimo leerlos, con consejos, de palabras de personas que han pasado por algo similar. Esta semana ha sido super difícil, pero bueno, con la satisfacción de que le di a Praga la mejor vida, pero, pues igual hace mucha, mucha falta. Fueron 10 años en los que Praga me acompañó, inicialmente con mi esposo, él fue que me la regaló antes de que tener a nuestros hijos y todo, estuvo en el nacimiento de mis hijos, cuando mi hermanita murió, o sea, estuvo en momentos tan claves e importantes de mi vida", fueron algunas de las declaraciones expuestas por Carolina Soto.

PUBLICIDAD

¿Cuántos hijos tiene Carolina Soto, de ‘Día a día’?

Carolina Soto, de ‘Día a día’ cuenta con dos hijos, fruto de su matrimonio con Germán González, siendo el primer en llegar a la familia, Valentino, quien se encontraría sobre sus siete años de edad, mientras que años más tarde, le dieron la bienvenida a Violetta contando con aproximadamente cinco años de edad.