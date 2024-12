Famoso presentador de Noticias RCN se despide del noticiero tras 26 años al aire

Se trata del periodista Juan Eduardo Jaramillo, quien es considerado como una figura emblemática del periodismo colombiano. Recordado por su trayectoria de 26 años en Noticias RCN, donde se convirtió en un referente de la información, que solía estar en las emisiones del medio día y de las 7:00 pm. El estilo sobrio y profesional de Jaramillo lo ha llevado a ser uno de los presentadores más queridos y respetados de la televisión nacional. No obstante, hace varios meses se venía rumorando su salida del canal, no por irse a otro medio, sino por poder disfrutar tranquilamente su pensión, finalmente el presentador confirmó su salida por medio de un post de Instagram, en el que agradeció al lugar que fue su hogar por tantos años.

En el mes de octubre, muchos pensaron que se iba totalmente, puesto que su compañera Martiza Aristizábal lo despidiera en medio de una emisión, pero realmente era de vacaciones, el presentador tendría vacaciones desde el 11 de octubre hasta el 2 de diciembre. Hasta ese momento el periodista no había tocado el tema, además que no suele ser muy activo en sus redes sociales, pero en la plataforma ‘Entresestrellascol’ habían confirmado el rumor.

Ahora, tras algunos días de su regreso al canal, confirma su retiro que será el 31 de diciembre del presente año, después de 26 años y 8 meses, exactamente, por eso publicó un post dando el anuncio:

“Este 31 de diciembre me retiro de @noticiasrcn y @canalrcn. Después de 26 años y 8 meses, me voy pensionando, infinitamente agradecido con la Organización Ardila Lulle, el Canal, las directivas del Noticiero - mis jefes - y mis compañeros de trabajo, el gran tesoro. A los corresponsales y sus equipos técnicos, los pilos de siempre, gracias por su cariño y generosidad. A todos, gracias!!!Mil expectativas y proyectos me esperan. ¡A ustedes, los televidentes y seguidores, gracias!! Dios les pagué. (una de las expresiones que más uso)”

Al respecto, varias de sus colegas comentaron la publicación para despedir a Jaramillo, entre ellas Vicky Davila: “Juanito… muchas bendiciones… tengo en mis recuerdos tantos años que presentamos juntos las noticias en RCN a las 7 pm. Abrazote y goza mucho”.

Mientras que, su compañera Maritza Aristizabal expresó: “Juan a todos les vas a hacer demasiada falta, pero a nadie como a mi… mi compañero de set, maestro, amigo… el que siempre se pillaba todos los errores de escritura y edición, mi editor periodístico, el revisor de mis columnas!!! Te quiero… te vas de mi lado en el set pero siempre estarás como amigo…2