¿Yeison Jiménez cambiará de género musical? esto dijo el cantante

Yeison Jiménez, el artista que ha cautivado al país con su poderío en la música regional colombiana, da un giro sorprendente en su carrera al unirse a DFZM, el joven rapero de Buenaventura considerado una de las promesas más grandes del género urbano. Con su nuevo sencillo “El Tierno”, Yeison se adentra en el mundo del rap y la música urbana, fusionando su estilo característico con los sonidos más modernos y frescos del momento.

“El Tierno” es mucho más que una canción, es una declaración de evolución artística. Con esta colaboración, Yeison Jiménez deja claro que su música no tiene límites, demostrando que su talento trasciende géneros y se adapta a las nuevas tendencias del panorama musical. Esta nueva propuesta no solo atrae a los amantes de la música popular, sino también a los seguidores del rap y el reguetón, ampliando su base de fans y mostrando su versatilidad como artista.

¿Yeison Jiménez cambiará de género musical?

La canción, que se presenta con un toque navideño y festivo, fusiona los ritmos del parrando tradicional colombiano con la frescura y el flow del género urbano. Esta innovadora mezcla promete llenar de energía las celebraciones de fin de año y conectar con una audiencia diversa que busca lo mejor de ambos mundos. La composición, que cuenta con la participación de Yeison Jiménez, Dylan Zambrano, Mauricio Zuluaga, Simón Escobar, Gabriel Morantes, Geovanny Andrades y Andrés Guerrero, se enriquece con la producción de KENSEL TELL THEM, responsable de dar vida a esta vibrante y contagiosa fusión de sonidos.

“Estoy muy emocionado de estar dando este paso en mi carrera, un paso que siempre había querido dar. He trabajado toda mi vida para conectar con la gente a través de la música popular, pero con ’El Tierno’ me lancé a explorar algo nuevo. Esta colaboración con Dylan (DFZM) es única, le da un aire fresco a la canción y a mi carrera. Estoy convencido de que esta fusión de géneros va a sorprender a mis seguidores y a los de él, porque la música no tiene fronteras”, expresó Yeison Jiménez.