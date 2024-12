“¿Qué es eso?”: critican el nuevo tema de Yeison Jiménez por esta razón

Yeison Jiménez recibió duros comentarios de parte de varios usuarios de las redes sociales a propósito del lanzamiento de su nueva producción musical, llevándose varias críticas por una gran cantidad de motivos que van desde giro que le dio a su estilo hasta el contenido del video musical.

El artista figura como uno de los mayores exponentes de la música popular en Colombia, compitiendo con gran cantantes contemporáneos como Jessi Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno y Luis Alfonso, quienes han sabido darle un toque moderno para que las nuevas generaciones aprecien este género.

Y es que varios de estos artistas han tomado en cuenta colaboraciones con figuras de otros géneros para darle ciertos giros a la base principal de este ritmo, como en el caso de Maluma y Andy Rivera quienes le han puesto un toque urbano a estas interpretaciones.

Y tal parece que Yeison Jiménez quiso hacer lo mismo al incluir a un artista urbano a su nuevo tema, ‘El tierno’, colaborando con el rapero conocido como DFZM, dándole un curioso giro al género popular.

Sin embargo, la colaboración del rapero y otros detalles como la letra de la canción y la inclusión de una gran cantidad de mujeres en bikini dentro del video han hecho que el artista sea duramente criticado por muchos internautas en las plataformas digitales.

Yeison Jiménez no recibió buenas críticas por su nuevo tema

A través de diferentes plataformas digitales, varios internautas no se midieron a la hora de dejarle algunos mensajes poco alentadores respecto al estilo urbano que quiso darle al tema de género popular, criticando además el contenido sugerente de su videoclip.

“Nooo papi. No te pongás a inventar, eres capo en lo tuyo”, “Respeto el género, pero qué pasó ahí?”, “La canción no pega con Yeison, el video es super sexista y de bajo presupuesto, qué es eso papi?”, “Yo te amo tanto pero no hagas colaboraciones con cantantes así” y “Ya todos quieren ser urbanos Noo” son algunos de los mensajes que se pueden leer en las publicaciones de Yeison Jiménez.