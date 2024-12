Jorge Alfredo Vargas confesó que la relación de sus padres inició como profesor y alumna, “se quiebra la voz”

Jorge Alfredo Vargas es uno de los periodistas y presentadores más queridos de la televisión colombiana, pues durante más de 10 años ha sido uno de los conductores principales de la emisión de las 7 pm de Noticias Caracol, informando sobre los principales hechos que suceden en el país. Sin dejar de lado su rol como director de ‘Voz populi’ de Blu Radio, pero además de la pasión por sus diferentes roles, busca pasar tiempo de calidad con su familia, quienes son lo más importante para él y recientemente Jorge Alfredo confesó que la relación de sus padres inició como profesor y alumna.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: “Te quiero comandante”: Jorge Alfredo Vargas agradeció su mentor y amigo fuera de Noticias Caracol

Si bien, los televidentes están acostumbrados a ver a Jorge Alfredo desde su rol como presentador, que ha sido el lugar en el que se ha ganado el cariño del público, desde hace un tiempo ha salido de Noticias Caracol para dejar ver su esencia y compartir con sus seguidores, varios de los momentos que ha enfrentado tanto positivos como negativos, pero sin duda, el que siempre termina siendo el mismo es la admiración, el amor y las enseñanzas que le brindaron sus padres.

Hace pocos días, el presentador de Noticias Caracol estuvo haciendo parte del pódcast de Juan Manuel Patiño, ‘Sin reserva’, donde hablaron sobre todo de la niñez y como esta influye actualmente, donde una de las declaraciones de Jorge Alfredo terminó llamando la atención: “Mi papá era el profesor de mi mamá, se enamoraron. La llama la madre Isabel María, la directora del colegio, la sientan en rectoría y le dicen en sexto de bachillerato ‘Lucía me dicen que usted es novia del profesor Vargas’ y le dije sí, y usted porque yo no sabía, pues porque usted no me había preguntado, así es mi mamá.

Se escribían en esos cuadernos de esos norma, mi papá y mi mamá, entonces cuando la clase se acababa mi papá dictaba matemáticas y cuando salían todas las niñas, él se quedaba, le dejaba el cuaderno en el pupitre y cogía el otro y así era la relación, esos cuadernos quedaron mucho tiempo (…) Ojo a esto tiene diferente caligrafía entre ellos según el día y según lo que se estuvieran diciendo y tiene abecedario propio, tiene unos códigos de amor divinos”, fueron algunas de las palabras de Jorge Alfredo Vargas.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín?

Jorge Alfredo Vargas actualmente contaría con 57 años, mientras que Inés María Zabaraín 55 años de edad, es decir, que la diferencia de edad entre ellos sería de tan solo dos años.