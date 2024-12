Este sería el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión, ¿mejor que Pipe Bueno?

Yo me llamo, Caracol televisión

Yo me llamo Caracol televisión

‘Yo me llamo’ es un ‘reality’ de entretenimiento de Caracol Televisión que llega este 2025 con su décima temporada en la búsqueda de encontrar al mejor imitador de su artista favorito y quienes serán los guías a lo largo de este proceso serán, precisamente, el equipo de reconocidos y acostumbrados jurados como lo son Amparo Grisales, César Escola y quien confirmó su ausencia luego de ser parte de algunas versiones fue Pipe Bueno. Si bien, hasta el momento Caracol no ha confirmado su otra ficha, lo cierto es que se conoció que este sería el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’.

¿Cuándo es el estreno de ‘Yo me llamo’ de Caracol?

Recientemente, Caracol Televisión anunció que la nueva temporada de ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión se estrena el próximo 7 de enero de 2025, luego de la que sería la gran final de ‘La Descarga’. El famoso ‘reality’ de imitación se transmitirá a las 8 pm, buscando ser todo un éxito con esta nueva temporada, donde los artistas y la música serán los principales protagonistas.

¿Quién sería el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’ de Caracol?

El encargado de revelar esta información por primera vez fue el periodista Carlos Ochoa, quien por medio de sus redes sociales aseguró que el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión sería, precisamente, el cantante Rey Ruíz, destacada figura de la salsa. El cubano llegaría a cautivar a los televidentes de Caracol, teniendo en cuenta la amplia experiencia con la que cuenta y por supuesto, la amplia visibilidad adquirida.

¿Por qué salió Pipe Bueno de ‘Yo me llamo’ de Caracol?

En pasadas entrevistas, Pipe Bueno confesó que es más que natural que el canal desee tener nuevas caras con el fin de seguir enganchando al público con un ‘reality’ que lleva tanto tiempo en pantalla. Cabe resaltar que aunque el artista no habría recibido el llamado por parte de Caracol, lo cierto es que sus horarios se habrían visto implicados, teniendo en cuenta que desde hace varios meses anunció que se va de Colombia y estará radicado junto a su familia en México, país en el que ya encontró una nueva casa y está a la espera de que Luisa Fernanda W inicie con las respectivas remodelaciones y la adecue a su estilo.