La modelo, Ingrid Karina reapareció tras varios días de rehabilitación

En el mes de noviembre, el nombre de Ingrid Karina Sánchez resonó bastante en los medios y redes sociales del país, ya que, la mujer fue modelo de Stock Models y cuando fue encontrada estaba en condición de calle en la ciudad de Medellín, lo que causó impresión para muchos al ver el deterioro de la mujer debido a la droga. Ingrid Karina había confesado que llegó a este estado debido a la muerte de una de sus hijas, con tan solo 7 años.

PUBLICIDAD

“Perdí a mi hija a los siete años por una enfermedad. Es bastante traumático. Mis otros dos hijos están en Francia. No quisiera que vieran este video porque para qué me maté 20 años de la vida criándolos y que ellos sepan sus idiomas y todo para que ahorita vean a su mamá así y que digan que ahora no estudian por eso” fueron algunas de las palabras de la mujer de 42 años.

Al ser encontrada el pasado 14 de noviembre, Karina fue internada para iniciar un proceso de rehabilitación, del cual lleva 21 y días, pero dio una entrevista para el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión, donde dio detalles de como ha sido su recuperación.“La calle no es solo vicio, también es oscuridad total”, fueron algunas de las palabras de la exmodelo, al recordar todo lo que tuvo que pasar debido al consumo de drogas. Durante la rehabilitación, tuvo que pasar estrictamente esos 21 días en encierro y abstinencia que fueron cruciales para que ella pudiera aprender a priorizar su salud física y mental.

La modelo aseguró que se siente bien y con el deseo de poder superar este oscuro capítulo, además le envió un mensaje a sus hijos diciéndoles que no se preocupen por ella, que está bien, asegurándoles que cada día estará mejor.