Karina, exmodelo de Stock Models que vivía en la calle, fue internada en centro de rehabilitación

El caso de Ingrid Karina Sánchez, la antigua ‘top model’ que fue hallada viviendo en las calles de Medellín, paralizó a la opinión pública en Colombia durante los últimos días. La creadora de contenido Andrea Moreno, quien es conocida por ayudar a habitantes de calle. En las últimas horas, sin embargo, se reveló que Karina fue internada en un centro de rehabilitación.

“Como todas las personas aquí en el Bronx tienen un dolor afectivo. Me siento sola, le dediqué todos los años de mi vida a mis hijos. Duré 20 años casada, y en este momento estoy como perdida, no me ha ayudado nada Medellín, soy de Ocaña, Norte de Santandera”, contó Karina en el primer video, que conmovió a toda Colombia.

En la mañana de este jueves 14 de noviembre, Andrea Moreno publicó un nuevo video en el cual se ve cómo rescataron a Karina de las calles. “Este involuntario lo terminamos ayer a las tres de la mañana no importó que lloviera lo único que importaba era asegurar esa princesa y que ella empezara un proceso de rehabilitación muchos me juzgan me critican por eso que hago pero saben lo hago con cariño amor y respeto porque todos merecemos una segunda oportunidad (SIC)”, indicó Moreno a través de su cuenta de Facebook.

Así mismo, le agradeció a la fundaciñon Yonathan Forero por ayudar en el proceso de rehabilitación de Karina y darle una segunda oportunidad.

Tía de Karina Sánchez se pronunció

Después de que el video se hizo viral, los familiares de Karina Sánchez se reencontraron con ella se hicieron múltiples declaraciones frente a los medios de comunicación.

“Queremos agradecer a todos los medios de comunicación y a todas las personas que con el caso de Karina Sánchez han sido solidarias y han mostrado su apoyo de muchas maneras”, le dijo una de sus tías, identificada como Tatiana Picón Sánchez, al diario El Tiempo. Así mismo, confirmó que la exmodelo se encontraba con su familia y pidió respeto por su privacidad.

Otro de sus allegados también manifestó su tristeza por el rumbo que tomó la vida de la mujer, pero señaló que es muy talentosa. “Ella estuvo trabajando en agencias de modelaje. Tiene un buen manejo de lenguas, habla inglés, francés y maneja el hebreo”, contó el allegado, también citado por el diario El Tiempo.