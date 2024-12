Intervención de Gobierno Petro a EPS afectó el tratamiento contra el cáncer de periodista de Caracol

Por su forma de contar y entrevistar a sus invitados, la Nena se ha ganado el cariño de muchos; sin embargo, además de su trabajo en las pantallas, ha abierto su corazón para hablar de las situaciones diarias que han marcado su vida y compartió de cuando recibió un diagnóstico negativo para su salud que marcó su vida, hablando agresivo cáncer con metástasis del que se curó. Ahora, la periodista comentó que está teniendo problemas con su servicio de salud, razón por la cual realizó una delicada denuncia en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: “Vi la muerte”: Periodista de Caracol contó que fue diagnosticada con un agresivo cáncer que hizo metástasis

Desde hace algunos meses, la noticia de la Superintendencia de Salud intervino la EPS Sanitas, que cuenta con más de 5,7 millones de personas afiliadas; esta noticia tomó por completa a los trabajadores de la entidad como a sus beneficiarios, entre ellas la Nena Arrázola. Por esta misma razón compartió en sus redes sociales que luego de las intervenciones el servicio iba a ser normal, pese a esto, la periodista declaró que no ha tenido la posibilidad de acceder a sus radioterapias, un tratamiento fundamental para mantener su salud.

La periodista declaró que desde hace dos meses no está recibiendo este tratamiento porque su EPS terminó el contrato con el lugar que prestaba este servicio, además la periodista aprovechó para afirmar: “Hace dos meses que no recibo tratamiento esencial para seguir disfrutando de mi sanidad, ni respuesta coherente de la intervenida Eps Sánitas por parte del gobierno. He seguido todas las indicaciones que me dan y envío la documentación requerida, además de ir de un lado a otro. Cada día es un trámite adicional y el tiempo corre en contra. Dios quiera que haya una solución”.

¿Cómo se enteró la periodista que padecía de cáncer?

“Empecé a sentir que perdía el apetito, luego a sentir mucho cansancio. El primer diagnóstico que me hacen es que tengo una migraña fuerte, luego volví y me hacen los exámenes en el que apareció una metástasis en el hígado, en la vesícula y ahí empezó todo. Ya no caminaba, un día le dije a Dios, si es tu voluntad si así tiene que ser, que sea. Pero aquí estoy”, le comentó a su cuñada la situación de como vivió su etapa de enfermedad.

La Nena comentó que aunque fue un momento que cambió su vida, vivió varios momentos en los que vivió una gran cercanía a Dios y eso la motivó a seguir en pie con su tratamiento, “lo primero que hago es empezar a orar, yo tengo mucha fe y decía que había que sacudirnos, yo sentía que la enfermedad salía de mí. Nunca lo vi como algo determinante y definitivo”.