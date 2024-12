Así fue el momento exacto en que Maluma se dio cuenta que la habían cambiado el verso polémico a +57

La colaboración de Karol G con Feid, Ryan Castro, Blessd, J Balvin, Ovy On the Drums y DFMz en +57 llegó a generar polémica en todo el país, en principio porque la canción no logró llenar las expectativas de una gran parte del público. Después, empezarían a fijarse minuciosamente en la letra de la canción, lo que causó polémica por el verso de Feid y Maluma “Una mamacita desde los fourteen”, en ese momento por redes sociales no dejo de haber acusaciones hacia el tema por sexualizar a menores de edad. Las opiniones estuvieron divididas porque muchos señalaron que se había malinterpretado el verso, otros decía que este junte debía era exaltar el talento colombiano, más no promover la sexualización desde temprana edad.

Al respecto, Karol G se pronunció y pidió disculpas por lo causado y ante la ola de comentarios tuvieron que cambiar el verso, principalmente en el video oficial de la canción en YouTube. Sin embargo, dejaron la versión original en todas las plataformas de streaming, al suceder esto, muchos afirmaban que preferían el tema original. A pesar de que fue hace varios días, al parecer Maluma no se había dado cuenta de este cambio y su reacción quedo plasmada en un video que compartió el artista, razón que generó burlas de forma positiva hacia él.

Maluma siempre ha destacado por su personalidad, que es aclamado por siempre dar contenido para crear memes en diferentes etapas de su carrera, esto también lo llevó a conocer al creador de contenido, JuanDa. Las reacciones en redes sociales son múltiples, aunque unos dicen que fue fingido y que era obvio que el artista sabía, en el video se ve cantando la canción y cuando escucha “Una mamacita desde los eighteen” pone un gesto de sorpresa y posteriormente de risa. “Maluma se nota que es el típico amigo que tiene los grupos de WhatsApp archivados, silenciados y no se entera de nada nunca.” Es una de las reacciones por los usuarios de X.