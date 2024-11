Maluma sorprendió a sus fans de Medellín por su nueva canción

“Maluma calvo” regresó con la energía que caracterizo esa etapa de su vida anteriormente, desde el momento en que mostró su cambio de look al volver a estar rapado todos sus seguidores aseguraron que eso solo podía indicar nuevas canciones muy buenas, así lo demostró con su tema ‘Cosas Pendientes’. Esta canción se estrenó este jueves 21 de noviembre con un llamativo video musical, en la cual Maluma pasa a tener su nuevo look, evocando épocas pasadas de su exitosa carrera. El lanzamiento lo tomo en Medellín, donde decidió pasear por algunas calles de la ciudad en un bus de dos plantas, mientras interpretaba el sencillo, compartiendo con sus fans que no paraban de mostrar su alegría y emoción al conocerlo.

Recientemente, Maluma estuvo en el ojo de la crítica por su verso y el de Feid en la canción +57, que los llevó a ser tema de debate nacional, el paisa logró que una gran cantidad de personas corearan su nueva canción a pesar de que no había salido. El cantante considerado como el hombre más lindo de Colombia, no se pronunció en cuanto a la polémica, pero sus fans señalaban que habían vuelto al prime de Maluma por su corte, debido a que la última vez que el artista estuvo calvo, fue duramente criticado por su canción ‘Cuatro Babys’ debido a la letra tan pesada que tenía, pero hoy en día es todo un clásico en el repertorio de Maluma.

El especial momento lo estuvo compartiendo Maluma por medio de su Instagram, donde incluso empezó a subir a diferentes seguidores en el bus, además en tiktok se viralizaron varios videos en los que está cantando la canción. Algo que también llamo la atención fue la participación del actor Lucho Velasco, conocido por su papel como’Manin’ en la famosa telenovela ‘La Reina del Flow’, con la que siempre han relacionado a Maluma por su parecido con el personaje de ‘Charly Flow’.