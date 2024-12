Televidentes ya tienen su eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ ¿Usted opina igual?

Todo está listo para que llegue el capítulo 119 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ que buscará a un nuevo eliminado entre la periodista Dominica Duque, la cantante Martina ‘La Peligrosa’, la medallista olímpica Caterine Ibargüen, el actor Juan Pablo Llano y las actrices Carolina Cuervo y Paola Rey.

PUBLICIDAD

Lea también: Carolina Cuervo arremetió nuevamente contra Dominica Duque en ‘MasterChef Celebrity’

Los seis participantes llegan al reto de eliminación luego que la comediante Vicky Berrío se quedó con el primer cupo de semifinalistas del reality de RCN, tras un reto de campo en el que el arequipe era el protagonista.

Carolina Cuervo y Dominica Duque son las señaladas por los televidentes

Por medio de las redes sociales de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se publicó la acostumbrada imagen con el cuadro de delantales negros en el que se le consultó a los televidentes quien creen que será el eliminado.

Tal y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar y los más fervientes seguidores del reality de RCN no dudaron en responder a la interrogante dejando claro el nombre de dos participantes.

“Pues a mí personalmente, me gustaría que se fuera Carolina Cuervo”, “Dominica no me cae mal, pero ya es hora que abandone la competencia. No está al nivel de los otros”, “RCN, créanos que ya conocimos a Dominica, ya supimos quién era. YA por favor, Ya es justo y necesario que salga”, “Cuervo por favor que cizaña la de ella” y “cadena de oración para que sea carolina la que salga esta noche 🙏🙌🤞”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

¿Cuál es la maldición de ‘MasterChef Celebrity Colombia’?

Sin embargo, hay otro detalle y es que Paola Rey se encuentra en una posición similar a la de los eliminados anteriores y hay mucha atención sobre ello. Es de recordar que el capítulo 106 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ dejó opiniones divididas por lo ocurrido en la edición, pues se trató de un reto de campo en el que el top 9 del reality de RCN trabajó por equipos tras un beneficio que le fue otorgado a la actriz Cony Camelo quien tenía delantal negro.

PUBLICIDAD

Acto seguido Cony Camelo no solo tuvo la oportunidad de escoger si trabajaba o no en un trío o pareja, sino que además le dieron la oportunidad de formar los equipos, el orden en el que saldrían a hacer sus preparaciones y por si fuera poco hasta el color del delantal que llevarían puesto.

Al igual que Cony Camelo, a Jacko le tocó tomar decisiones capítulos más tarde, específicamente en el 112, cuando al ganar una ventaja se le permitió en la edición 113 formar parejas para trabajar, pero fueron Vicky Berrío y Paola Rey las ganadoras. Tanto Cony Camelo como Jacko fueron los eliminados tras tomar decisiones, como ha ocurrido en este ciclo con Paola Rey quien es una de las participantes del reto de eliminación.