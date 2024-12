Carolina Cuervo arremetió nuevamente contra Dominica Duque en ‘MasterChef Celebrity’

Durante el capítulo 118 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se vivió un reto de campo en el que el arequipe era el gran protagonista y la actriz Paola Rey debía tomar decisiones a favor o en contra para conseguir su pase a la semifinal del reality de RCN.

PUBLICIDAD

Lea también: Juan Pablo Llano le dio apasionado beso a Vicky Berrío

Y es que, tras haber ganado el reto anterior de salsas, la actriz consiguió quedarse con dos cucharitas de oro que estaban en juego y al tener la cantidad más alta tuvo la posibilidad de escoger si trabajaba en trio o pareja, así como los participantes que conformarían cada uno los tres equipos.

Es así como Paola Rey decidió trabajar con la cantante Martina ‘La Peligrosa’ y la medallista olímpica Caterine Ibargüen, mientras que por otro lado dejó a la comediante Vicky Berrío y al actor Juan Pablo Llano, y el último equipo conformado por la actriz Carolina Cuervo y la periodista Dominica Duque La decisión de Paola Rey generó controversia pues esperaban que dejara en cada grupo a una portadora de cucharita dorada, pero solo lo hizo con Vicky.

“Si me cae como un balde de agua fría que me toque trabajar con Dominica, no quería trabajar con ella”, dijo Carolina Cuervo mientras que Dominica Duque quiso hacer lo mejor que pudo.

Una de las preparaciones que Carolina y Dominica quisieron incluir en su menú era un helado, con el cual se ha destacado la periodista, pero la preparación del mismo generó conflicto entre ambas.

El tiempo se acabó las diferencias siguieron diciendo presente, pues mientras los demás ya tenían todo emplatado al equipo de Carolina y Dominica les faltaba el helado, por lo que al llegar lo sirvieron y se fueron hasta donde los comensales a entregarlo lo que causó molestia entre los demás participantes.

PUBLICIDAD

“Siento que cometo un error hoy, como en asumir una responsabilidad que era extremadamente riesgosa”, dijo Dominica Duque mientras que Carolina Cuervo precisó que “No, un caos. Es la primera vez en MasterChef que yo no llego a un reto. Voy tratando de poner mi mejor cara, pero yo creo que eso se lee, el estrés, la angustia. No pude digamos ser la que siempre soy cuando presento”.

Al final de las votaciones fue el equipo de Vicky Berrío y Juan Pablo Llano el que se llevó el mayor porcentaje de votación, por lo que Vicky Berrío se convirtió en la primera semifinalista de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.