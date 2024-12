Margarita Ortega reveló el trabajo que consiguió fuera país tras el fin de CM&

Margarita Ortega es una de las actrices más destacadas del país, su nombre ha estado en los créditos de producciones como ‘Amo de Casa’ y ‘La Quiero a Morir’. Aunque su vida no está centrada en la actuación, no se ha alejado de las pantallas y estuvo como presentadora central de CM&, noticiero que hace poco llegó a su fin tras los cambios administrados del Canal 1. Luego de este triste final, Margarita no se ha despedido de las pantallas y ahora, comparte en sus redes mucha información de su cotidianidad, en esta oportunidad mostró las razones laborales por las que decidió salir de Colombia.

Cada vez es más común que los periodistas o personajes de la televisión creen sus proyectos propios, en el caso de Margarita es ‘Mujeres 50 más con Margarita Ortega’, un espacio de entrevistas en el que habla con mujeres adultas sobre sus experiencias de vida y cómo con la llegada de esta edad cambian varios de sus aspectos cotidianos. Precisamente, en el marco de este proyecto personal, Margarita salió del país hacia Malta para aprender idiomas en el exterior.

La presentadora se ha visto demasiado feliz comentando cómo vivió su primer día de clases y además no ha dudado en resaltar que esta es una oportunidad para ampliar su campo laboral, además de vivir una buena experiencia para cerrar el año. La presentadora afirmó: “el cambio de horario es difícil, pero estoy con mis compañeros, hay gente de todos lados y vamos a ir a clase”.

El nuevo trabajo de Margarita Ortega en televisión

Tras su salida del informativo, Margarita decidió emprender un nuevo camino en el mundo de la televisión, uniéndose al equipo de Capital, el canal de Bogotá.

Según lo que se ha conocido hasta ahora, Ortega liderará un nuevo proyecto en este canal público de Bogotá, que se perfila como un programa de entrevistas. Este formato promete ser un espacio íntimo y enriquecedor, donde Margarita, con su amplia y carisma, buscará conectar con diferentes invitados para explorar temas de interés social, cultural y humano, como es costumbre en el canal bogotano.