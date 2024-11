Inés María Zabaraín de RCN, le hizo su propio homenaje a Carlos Vives; “leyenda viva”

Hace 63 años la ‘Perla de América’, Santa Marta, vio nacer a una de las figuras más importantes de la música latinoamericana, Carlos Vives, hombre que recientemente fue reconocido en Miami, Estados Unidos, como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, en el evento previo a la gran gala de los Grammy Latino. Tras el homenaje, muchos de sus amigos cercanos decidieron enaltecer su vida con distintos gestos, dentro de ellas su paisana y periodista de RCN, Inés María Zabaraín.

El Miami Beach Convention Center, se rindió a los pies del hombre que se atrevió a fusionar la cumbia y el vallenato, con ritmos modernos provenientes del rock y el pop; mismo que llegó al recinto acompañado por su esposa Claudia Elena Vásquez, sus hijos, quienes le regalaron las siguientes palabras al pasar por la alfombra roja: “mi padre siempre nos ha enseñado a ser orgulloso de lo que somos, de donde vinimos y lo que tenemos, además de apostar por mejorar siempre”.

En la gala, varios de sus colegas enaltecieron con su voz algunas de sus canciones, como lo hizo Juanes con su versión de ‘La gota fría’; Alejandro Sanz interpretando ‘La tierra del olvido’; y Rubén Blades unto a Juan Luis Guerra, quienes lo sorprendieron con una puesta en escena en la que cantaron ‘Déjame entrar’.

A todo esto se le sumó un mensaje desde la lejanía, el de su Inés María, una de sus ‘parceras del alma’ que aprovechó lo masivo de su cuenta de Instagram para compartir un carrete fotográfico acompañado de un extenso y emotivo mensaje:

“¡Abrazada al ‘Poty’desde siempre y por siempre! Carlos, no sé cuántas de las 10 mil millones de reproducciones en plataformas digitales sean por cuenta mía, sin duda muchas. Pero tu música, tu carisma, tu talento, tu sentido social, tu ser samario, tu ser colombiano, te hacen una leyenda viva que hoy reconocen los premios Grammy de la Academia. ¡Gracias por inspirar al mundo entero con tu música! Orgullosa de que hoy seas Person of the Year de los Latin Grammy”, expresó Zabaraín.