Jacko confesó quién es ‘el peor concursante’ de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Tras su salida de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, el actor Jacques Toukhmanian, conocido como Jacko, compartió detalles inéditos de su paso por el reality gastronómico de RCN. En una reciente entrevista, Jacko habló de cómo vivió esta experiencia que combinó aprendizaje, presión y convivencia intensa.

El actor confesó en una entrevista que la producción de ‘MasterChef’ llevaba años invitándolo a participar, pero siempre se resistía. Finalmente, aceptó el reto y convenció a su colega y amiga Carolina Cuervo de unirse a la competencia. Ambos incluso contrataron a una chef para aprender principios básicos de cocina que los ayudaran a destacar en las pruebas.

Sin embargo, Jacko no ocultó que las jornadas de grabación fueron agotadoras. “Eran desde temprano en la mañana hasta la noche. Yo podría cocinar una vez a la semana, pero no todos los días en ese horario”, señaló. Recordó además con nostalgia a su padre, quien era un excelente cocinero, y lamentó no haber aprovechado más tiempo para aprender de él.

Sobre la dualidad entre grabar el programa y luego enfrentarse a la reacción del público, Jacko fue muy franco. Explicó que la experiencia cambia completamente cuando los episodios salen al aire. “Hay mucha gente que dice cosas lindas, pero también hay quienes escriben comentarios horribles y crueles”, expresó.

En un momento contundente, Jacko señaló que, a su juicio, el ‘peor concursante de MasterChef’ es a veces el público. “Es gente que no entiende lo que se siente estar ahí adentro, con frustraciones y pruebas que no salieron como uno esperaba. Desde la comodidad del sofá escriben cosas ofensivas. Y uno se pregunta: ¿por qué hay tanta gente así?”.

El actor no dudó en criticar a quienes, desde el anonimato, lanzan ataques en redes sociales: “A esos sí los mando a comer mierda, los bloqueo y listo. Al irrespetuoso le doy la oportunidad de leerle una vez, pero no la segunda”.

A pesar de todo, Jacko destacó lo aprendido y valoró la experiencia, especialmente por el reto personal que representó. “MasterChef me sacó de mi zona de confort, y eso siempre será algo positivo”, concluyó.