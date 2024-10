Jacko de ‘MasterChef’ aclaró todo sobre su sexualidad

‘MasterChef Celebrity Colombia’ inició la noche del pasado 18 de junio su novena temporada y la sexta como celebridades en la que 22 famosos decidieron poner en práctica sus mejores conocimientos culinarios para satisfacer el paladar de los tres chefs que juzgarían cada plato.

Los actuales participantes de la actual temporada son Martina ‘La Peligrosa’, Juan Pablo Llano, Dominica Duque, Paola Rey, Caterine Ibargüen, Nina Caicedo, Vicky Berrio, Carolina Cuervo, Cony Camelo y Jacques Toukhmanian, quien conforman el top 10 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, tras la eliminación de la joven actriz Ilenia Antonini.

A lo largo de los 82 capítulos que lleva la temporada algunos de los televidentes también han juzgado a través de la pantalla los platos y lo que ha sido la convivencia, pero en especial el trato de unos con otros, por lo que los favoritos y más odiados del público son evidentes por medio de las redes sociales.

Jacko ha sido uno de los más queridos, pues no solo se trata del talento que ha demostrado a lo largo de su carrera actoral, sino también de las sorpresas asertivas que ha dado frente a los fogones de la competencia y la manera en la que ha traído la cocina árabe a sus preparaciones.

Jacko se cuestionó sus gustos por el bullying

Hace poco fue uno de los entrevistados del programa ‘El Show de la Diva Rebeca’ en el que indicó que siempre vivió en contravía, pues le gustaba el color rosado. Jacko habló de los prejuicios de la gente, y citó una conversación que tuvo con el actor Julián Cerati en el que indicó que en Colombia a la gente le interesa saber la orientación sexual de los demás, mientras que en Argentina es lo contrario.

“Yo he probado macho mucho en televisión le cuento, yo he me dado besos con lengua con hombres”, dice Jacko a lo que le cuestionan que si no ha sentido nada al respecto e indicó “O sea, yo la pregunta si me la hice seriamente alguna vez a mí me hicieron Bullying de niño como de ‘usted es m@riquit@, usted es gay, usted es maric@’. Y a mí me afectaba y así me insultaban”, confesó Jacko.

Se besó con un hombre

Indicó que tuvo que ir a terapia para darse cuenta que no se trataba de un insulto, y que hay momentos en los que se siente abanderado de la causa gay debido a que fue tratado igual en el pasado, especialmente en la generación en la que era ampliamente criticado.

“Yo una vez me di un beso con un man, un man que se metió una traga así de mí no sé qué y me dijo ‘cómo te puedo dar un beso’ y yo le dije pues sí. Pero la diferencia es que cuando yo me doy un beso con una mujer eso si me pone punti baboso”, reveló Jacko.