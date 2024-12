Conozca al hijo de Sandra Reyes de ‘Rigo’; la actriz le dejó un conmovedor mensaje antes de morir

Este 1 de diciembre de 2024, la televisión colombiana se puso de luto tras la noticia del fallecimiento de Sandra Reyes, una de las actrices con más reconocimiento del país que le dio vida a la Doctora Paula, el amor de ‘Pedro El Escamoso’. La actriz recordada por sus colegas por su carisma y cercanía con parte de su público, falleció tras un largo tratamiento de cáncer de seno a los 49 años. Su fallecimiento causó conmoción en sus colegas y muchos recordaron a Gerónimo, su hijo.

Aunque la actriz había aparecido en las pantallas recientemente en la producción ‘Rigo’ de RCN, se alejó por varios meses de las cámaras, al parecer mientras se sometía al tratamiento contra el cáncer de seno, por esta misma razón, su fallecimiento tomó por sorpresa a muchos. La actriz siempre eligió mantener su vida en privado, pero se conoce que es madre de un hijo con quien pasó sus últimos días en Ubate, el nombre de su hijo es Gerónimo y parece que heredó los dotes artísticos de su madre.

En sus redes sociales Gerónimo suele compartir algunas fotografías de su cotidianidad y además junto a su madre Sandra; aunque no es muy activo, la actriz incluso comentó algunas de sus fotos con mensajes amorosos.

Miguel Varoni de ‘Pedro El Escamoso’ se despidió de Sandra Reyes

Justamente el famoso actor que interpretó a Pedro el Escamoso, Miguel Varoni, y amigo cercano de la actriz, no pudo pasar por alto la lamentable muerte de su compañera de grabaciones, pues cabe recordar que Sandra Reyes fue la coprotagonista de la exitosa producción en la que ambos personajes entablaron un romance.

Ante la sorpresiva despedida de la artista, Varoni uso sus redes sociales para darle un último mensaje a su colega en el que se podía intuir el gran cariño que había entre ellos: “Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer. Dios me la Bendiga, siempre estar en mi corazón”, escribió el actor bajo una foto en la que aparece junto a Sandra Reyes.