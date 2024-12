El fallacimiento de Sandra Reyes el psado 1 de diciembre tomó por sorpresa a sus amigos, colegas y televidentes que han crecido con ella desde inicios de los 2000 cuando le do vida a su personaje de la ‘Doctora Paula’ el gran amor de Pedro en ‘Pedro el Escamoso’. Luego de alejarse de las pantallas por convicciones personales, la re aparición de la actriz fue indisutible.

Primero, interpretando a Aracely Urán, mamá de Rigoberto Urán en la bio novela de RCN, ‘Rigo’. Luego, tuvo una pequeña aparición en la secuela de ‘Pedro el Escamoso’ este 2024, donde las sutiles declaraciones de Sandra han dado de qué hablar entre los televidentes, ya que vieron su aparición como premonitorio de su fallecimiento.

Sandra Reyes ya había anunciado de manera discreta su enfermedad en ‘Pedro el Escamoso’

Una de las razones de la aparición de Sandra en esta secuela fue para informarle a Pedro que la ‘Doctora Paula’ había fallecido de cáncer, lo que dejó a Pedro desconcertado, y de paso a los fieles seguidores de la telenovela estrenada hace más de veinte años.

Tras concoerse su fallecimiento, telvidentes no solo recordaron este momento de uno de los episodios de la novela, sino que recordaron algunas palabras sobre la vida que los dejó sorprendidos, ya que tomaron dichas palabras como su despedida de este plano terrenal “No estoy triste, porque yo amo la vida. He aprendido que no vale la pena el desgaste de sufrir por algo que uno no puede cambiar. Cuando me enfermé la primera vez, busqué apoyo de muchas formas, en filosofías y creencias distintas, como para poder entender por qué me estaba pasando algo tan dificíl. Lo primero que entendí es que tenía que cambiar el por qué como el para qué. Aún no lo tengo muy claro, pero sí encontré una última esperanza. Yo ya estuve en este planeta. Y voy a volver”.

Dichas palabras quedarán marcadas en los colombianos, ya que tras sufrir en silencio cáncer de seno por un tiempo que aún se desconoce y no hacer pública su enfermedad, siempre se le vio radiante ante las cámaras de las últimas producciones que llegó a realizar.

“El llanto se ve muy real, ella quiso dejar ese hermoso mensaje, porqué sabía por lo que estaba pasando”, “Eso fue preparado por ellos como despedida, ahí ya sabía que tenía cáncer terminal”, “Gracias por despedirte de esta manera tan linda Sandrita. Siempre en nuestra memoria”, fueron algunos de los comentarios de internautas en redes sociales.